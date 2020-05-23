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فن

شبراوي بطل كمين البرث .. جسده كريم عبد الجواد ابن نجم الطريق إلى إيلات

السبت 23/مايو/2020 - 02:57 ص
النقيب شبراوي - كريم
النقيب شبراوي - كريم عبد الجواد
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محمد نبيـل
تألق الممثل الواعد كريم عبد الجواد في تجسيده لشخصية النقيب شبراوي ضمن مسلسل الاختيار، والذي يحظى بنسب مشاهدة كبيرة سواء في مصر أو الوطن العربي.


الفنان كريم عبد الجواد هو نجل الفنان محمود عبد الجواد، الذي اشتهر بدوره في فيلم "الطريق إلي إيلات" مع كتيبة النجوم والمخرجة إنعام محمد علي.

وظهر كريم عبد الجواد من قبل في عدد من الأدوار، ولفت الأنظار، سواء بمسلسل نسر الصعيد أمام محمد رمضان، أو مسلسل هوجان مع محمد إمام.

أكدت المهندسة "ندي حسن" أرملة الشهيد نقيب أحمد الشبراوي ابن محافظة الشرقية أنها فخورة بـ مسلسل الاختيار والدور البطولي الذي قام به زوجها في مواجهة التكفيريين هو وزملائه الأبطال، والدفاع عن الوطن ضد أعدائه.

واستكملت زوجة الشهيد في حديثها لموقع صدي البلد أن هذا العمل الدرامي نقل الدراما من الإسفاف إلي تقديم محتوى ذي قيمة ويترك علامة للأجيال القادمة.

وأشارت إلي أنها حرصت علي متابعة مسلسل الاختيار رغم أن دور زوجها لم يظهر إلا في منتصف حلقات المسلسل وهذا طبيعي لأن المسلسل يتحدث عن حياة الشهيد أحمد المنسي، وأضافت أن زوجها الشهيد كانت تجمعه علاقة صداقة قوية بالبطل أحمد المنسي داخل الكتيبة 103 وخارجها.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.


ملخص أحداث مسلسل الاختيار
تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 


فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام وآسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.


شبراوي بطل كمين البرث .. جسده كريم عبد الجواد ابن نجم الطريق إلى إيلات
شبراوي بطل كمين البرث .. جسده كريم عبد الجواد ابن نجم الطريق إلى إيلات
شبراوي بطل كمين البرث .. جسده كريم عبد الجواد ابن نجم الطريق إلى إيلات
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