شبراوي بطل كمين البرث .. جسده كريم عبد الجواد ابن نجم الطريق إلى إيلات

تألق الممثل الواعد كريم عبد الجواد في تجسيده لشخصية النقيب شبراوي ضمن مسلسل الاختيار، والذي يحظى بنسب مشاهدة كبيرة سواء في مصر أو الوطن العربي.
الفنان كريم عبد الجواد هو نجل الفنان محمود عبد الجواد، الذي اشتهر بدوره في فيلم "الطريق إلي إيلات" مع كتيبة النجوم والمخرجة إنعام محمد علي.
الفنان كريم عبد الجواد هو نجل الفنان محمود عبد الجواد، الذي اشتهر بدوره في فيلم "الطريق إلي إيلات" مع كتيبة النجوم والمخرجة إنعام محمد علي.
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وظهر كريم عبد الجواد من قبل في عدد من الأدوار، ولفت الأنظار، سواء بمسلسل نسر الصعيد أمام محمد رمضان، أو مسلسل هوجان مع محمد إمام.
أكدت المهندسة "ندي حسن" أرملة الشهيد نقيب أحمد الشبراوي ابن محافظة الشرقية أنها فخورة بـ مسلسل الاختيار والدور البطولي الذي قام به زوجها في مواجهة التكفيريين هو وزملائه الأبطال، والدفاع عن الوطن ضد أعدائه.
واستكملت زوجة الشهيد في حديثها لموقع صدي البلد أن هذا العمل الدرامي نقل الدراما من الإسفاف إلي تقديم محتوى ذي قيمة ويترك علامة للأجيال القادمة.
وأشارت إلي أنها حرصت علي متابعة مسلسل الاختيار رغم أن دور زوجها لم يظهر إلا في منتصف حلقات المسلسل وهذا طبيعي لأن المسلسل يتحدث عن حياة الشهيد أحمد المنسي، وأضافت أن زوجها الشهيد كانت تجمعه علاقة صداقة قوية بالبطل أحمد المنسي داخل الكتيبة 103 وخارجها.