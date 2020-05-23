تجديد تعيين الشحات الجندي رئيسًا للجامعة المصرية الإسلامية بكازاخستان

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارا بتجديد تكليف الدكتور محمد الشحات الجندي للعمل رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان للعام الثالث ، بتلك الجامعة التي تمثل أحد أهم جسور التواصل الثقافي بين الدولتين الصديقتين مصر وكازاخستان بما يربطهما من علاقات صداقة قوية ومتينة.





كما تمثل تلك الجامعة التي تتبع في إداراتها وزارة الأوقاف المصرية نقطة إشعاع وفكر مستنير في منطقة وسط آسيا كلها ، وقد حصلت جميع أقسامها وكلياتها على الجودة والاعتماد لدورتين متتابعتين ، وحصلت على المركز الأول بين خمس وسبعين جامعة في وسط آسيا في العلوم الإسلامية ، وتمنح الجامعة درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية ، وتقوم بدور فاعل وكبير في خدمة المجتمع الكازاخي، ويتوافد عليها الطلاب من عدد من الدول المحيطة بكازاخستان، وتعد أهم جامعة في مجال العلوم الشرعية والعربية في وسط آسيا كلها .







