AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تجديد تعيين الشحات الجندي رئيسًا للجامعة المصرية الإسلامية بكازاخستان

السبت 23/مايو/2020 - 03:59 ص
د. الشحات الجندي
د. الشحات الجندي
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارا بتجديد تكليف الدكتور محمد الشحات الجندي للعمل رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية  بكازاخستان للعام الثالث ، بتلك الجامعة التي تمثل أحد أهم جسور التواصل الثقافي بين الدولتين الصديقتين مصر وكازاخستان بما  يربطهما من علاقات صداقة قوية ومتينة.

كما تمثل تلك الجامعة التي تتبع في إداراتها وزارة الأوقاف المصرية نقطة إشعاع وفكر مستنير في منطقة وسط آسيا كلها ، وقد حصلت جميع أقسامها وكلياتها على الجودة والاعتماد لدورتين متتابعتين ، وحصلت على المركز الأول بين خمس وسبعين جامعة في وسط آسيا في العلوم الإسلامية ، وتمنح الجامعة درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية ، وتقوم بدور فاعل وكبير في خدمة المجتمع الكازاخي، ويتوافد عليها الطلاب من عدد من الدول المحيطة بكازاخستان، وتعد أهم جامعة في مجال العلوم الشرعية والعربية في وسط آسيا كلها .


ووجهت وزارة الأوقاف إليهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليهم وعلى البشرية جمعاء باليمن والبركات ، وعجل برفع البلاء والعباد عن مصرنا العزيزة  وعن دولة كازاخستان الصديقة وسائر بلاد العالمين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تعرف على عدد السنوات التي صامها النبي طوال حياته

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

بعد شفائها من كورونا.. النائبة شيرين فراج تكشف تفاصيل إصابتها بالفيروس

الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين هاتفيا بحلول عيد الفطر

تقارير: الخطيب حسم ملف استمرار أزارو مع الأهلي .. والزمالك يظهر فى الصورة

جمال محمد علي: عودة الدوري ستكلفنا مبالغ طائلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور ديدان وحشرات بعد تنظيف الفاكهة بالملح| فيديو

بـ بنطلون مقطع.. نادية الجندى تطل على متابعيها

شاهد.. صور لـ حيوانات تشبه أصحابها بشكل غريب