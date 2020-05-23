صندوق النقد: القطاع المصرفي سيظل تحت الضغط حتى عام 2025 بسبب كورونا

أعلن صندوق النقد الدولي ، خبرا غير جيد للبنوك في ظل تأثيرات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث إن القطاع المصرفي سيظل تحت الضغط حتى عام 2025 وذلك حتى في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.





وقال صندوق النقد في تقريره الصادر حديثا "الاستقرار المالي العالمي"، إن البنوك في 9 اقتصادات عالمية متقدمة ستكافح من أجل تحقيق أرباح على مدى السنوات الخمس المقبلة حيث سيتسبب فيروس كورونا في استمرار فترة انخفاض معدلات الفائدة.





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وقال الصندوق في تقريره، إن التراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا سيختبر مرونة البنوك حيث إنها تواجه خسائر من القروض وهوامش ربحية أقل جراء معدلات الفائدة المنخفضة.





وأضاف الصندوق، أنه من المرجح أن تستمر الضغوط على ربحية البنوك على المدى المتوسط والطويل حتى عندما يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من الصدمة الحالية، وتضررت أرباح البنوك بالفعل بشدة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا





وأوضح التقرير أنه ظهرت تحديات أرباح البنوك قبل كورونا وستمتد حتى عام 2025 على الأقل، بما يتجاوز الآثار المباشرة للوضع الحالي، وأن البنوك مستعدة بشكل أفضل لهذه الصدمة الاقتصادية بفضل الاحتياطيات التي تم وضعها منذ الأزمة المالية العالمية.