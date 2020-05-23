خبير علاقات دولية: إخفاء حقيقة فيروس كورونا سبب توتر العلاقات بين الصين وأمريكا

كشف الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، تفاصيل الصراع الكبير بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا.









وتابع سمير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:" أساس المشكلة هو أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب يري أن الفيروس تفشي في نوفمبر وليس ديسمبر وهو عكس ما تروجه الصين.









وأكمل خبير العلاقات العامة أن ترامب أصدر وثيقة اعتبر أن السلوك الصيني في التعاملات الاقتصادية يضر بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية.









وأشار إلى أن أمريكا تري أن الصين هدفها الاستحواذ على اسهم كبيرة في الشركات الأمريكية الكبيرة.









وأردف:" أمريكا تري أن الصين اعتمدت إخفاء ارقام الوفيات واظهرت ارقام أقل بنسبة 40%".