الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة الصينية، لي كي تشيانج، أن بلاده حققت نجاحات استراتيجية كبيرة في مواجهة ت فشي فيروس كورونا المستجد.





وقال تشانج في تصريحات نقلتها وكالة "شينخوا" الصينية: "الشعب الصيني بقى متحدًا خلال فترة شديدة الصعوبة، وأقام حائطًا عظيمًا من التضامن".



