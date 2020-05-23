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أخبار العالم

الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات جديدة بكورونا

السبت 23/مايو/2020 - 03:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة الصينية، لي كي تشيانج، أن بلاده حققت نجاحات استراتيجية كبيرة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقال تشانج في تصريحات نقلتها وكالة "شينخوا" الصينية: "الشعب الصيني بقى متحدًا خلال فترة شديدة الصعوبة، وأقام حائطًا عظيمًا من التضامن".

وأضاف: "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد، لكننا حققنا انتصارًا حاسمًا في الدفاع عن مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان"، اللتين فُرض على سكانهما حجر صحي لمدة شهرين ونصف شهر.
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