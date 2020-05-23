وفد من الأكاديمية العربية واتحاد الخماسي الحديث يزور أسرة الشهيد البطل أحمد منسي

قام وفد من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث بزيارة أسرة البطل الأسطورة أحمد المنسي حيث قام الاتحاد المصري للخماسي بتقديم دعوة لابن البطل حمزة أحمد المنسي لرعايته في لعبة الخماسي الحديث لتحقيق حلم والده بأن يري ابنه بطل يستكمل مسيرة والده في تسطير ملحمة جديدة باسم ابن الشهيد البطل أحمد منسي.







واستقبلت حرم العقيد الشهيد أحمد منسي هذه البادرة بالامتنان والتقدير، وأثنت على دعم الاتحاد لمستشفي سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧.



وتمنت لجميع الأطفال سرعة الشفاء وأبدت امتنانها لبادرة الاتحاد المصري للخماسي الحديث في المساهمة لدعم الأبطال ولدعم المستشفي وأبدت سعادتها بمشاركة ابنها في بطولة الرماية من المنزل (home laser shooting) داعمة للبطولة ولعمل الخير المتمثل في التبرع لمستشفي ٥٧٣٥٧.