بأسلوب المفتاح المصطنع.. تجديد حبس طيار وآخرين لاتهامهم بسرقة السيارات

قرر قاضي المعارضات بالنزهة تجديد حبس المتهمين، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات من بينهم طيار 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم.





كما قررت النيابة استدعاء ضابط التحريات فى واقعة اتهام طيار ومجموعة أخرى كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات.





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وكانت مباحث مكافحة سرقات السيارات، تمكنت من ضبط 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات وقاموا بتزوير أوراقها بالاشتراك مع آخرين مسجلين بمنطقة النزهة، وتم ضبط 20 سيارة مسروقة وأوراق مزورة لتلك السيارات.





بداية الواقعة كانت عندما تلقي قسم شرطة النزهة، بلاغات من مواطنين بسرقة سيارتهم فى أماكن متفرقة فى القاهرة، وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين ان وراء تلك الوقائع تشكيل عصابى.





وتبين من التحقيقات الأولية، أن المتهمين استولوا على 20 سيارة مبلغ بسرقتها ومزور لها أوراق، حتى يتمكنوا من بيعها حيث كانوا يقومون بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بعدد من الشوارع والأماكن بمناطق مختلفة فى القاهرة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.