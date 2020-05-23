أخبار التوك شو | كورونا مالوش كتالوج.. الاختيار عمره ما هيخلص.. الإرهابي عنده 4 عناصر مفاجأة.. روشتة الأكل الصحي في العيد.. إغلاق جميع شواطئ دمياط

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الأربعاء، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:









قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن 85% من مصابي كورونا ليس لديهم أعراض ولذلك هم لا يعرفون بإصابتهم بالفيروس مما يسبب خطورة على من حولهم لسهولة انتقال الفيروس.





وتابع الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن كورونا ليس له علاج حتى الآن وان طريقة الوقاية منه تكون عن طريق الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة.





وأضاف الحداد، معقبًا: "ان الفيروس مالوش كتالوج"، وهو من الممكن ان يصيب اي شخص ولكن بدرجات متفاوتة في حدة وقوة الفيروس على حسب الجهاز المناعي للشخص وكيفية تعامله من الفيروس.









قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه يوجه كل الشكر والتحية والاعتزاز والتقدير لرجال الجيش والشرطة الذين قاموا بالقضاء على 21 إرهابيا بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء.





وأضاف اللواء مجدي بسيوني، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه العملية او المداهمة هي امتداد لمسلسل "الاختيار" الذي أظهر الملحمة الوطنية بين الجيش وشعبه ومدى صعوبة ما يواجه الجيش والشرطة للقضاء على هؤلاء المجرمين من تكفيرين وغيرهم.





وأضاف بسيوني أن ما قام به رجال الشرطة في القضاء على هؤلاء الإرهابيين يحمل الكثير من الرسائل، وتلك الرسائل تؤكد لأسر الشهداء من الجيش والشرطة أن الانتقام والثأر قادم ولم ينته بعد.









أكدت ندى حسين، أرملة الشهيد أحمد شبراوي، أنها تابعت مسلسل "الاختيار" منذ حلقاته الأولى، وأنه سلط الضوء على قوة وصعوبة ما تواجهه أجهزة الدولة للحفاظ على سيناء، وقالت: "فهم الناس معنى الحرب في سيناء بجد".





وأضافت ندى حسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة dmc، أن حلقة معركة البرث كانت صعبة جدًا، معقبة: "قلبت علينا المواجع، ولكنها أعطت لكل أسرة شهيد حقه، لأن الدراما مرتبطة بقلوب الناس وبتأثر أكثر من مجرد الكلام".





وأشارت إلى أن الجُمل التي ظهرت في المسلسل على لسان الممثل، الذي أدى دور الشهيد شبراوي في لحظة استشهاده كانت حقيقية، معلقة: "قلبي وجعني، وكنت فخورة بيه جدًا".









قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية لضبط الأسواق، لافتًا إلى أن هناك خطة استثنائية في رمضان لمراقبة الأسواق ومتابعة أي سلوكيات مخلة بحقوق المستهلك واتخاذ الإجراءات الفورية.





وأضاف "عبد المعطي"، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاستعداد لإجازة عيد الفطر المبارك تمثل في إعداد غرفة عمليات مستمرة لتلقى أي بلاغات سلبية ضارة بالسوق، وهناك منظومة استثنائية من سيارات الضبطية القضائية للتعامل مع أي بلاغات بشكل فوري خلال هذه الفترة.





وذكر أن سيارات الضبطية القضائية تؤكد رسالة للمواطن بأن الدولة تقف إلى جانبه، ورسالة للتاجر بأن القانون سيطبق على المخالفين، مشددًا على أن عقوبات قانون حماية المستهلك رادعة، وقد تصل بالتجار المخالفين إلى السجن و2 مليون جنيه غرامة.









قال الدكتور هشام العامري، عضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة: إن الانتقال من شهر رمضان للعيد يؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين والمعدة لأنه بعد أن كان الجسم تعود على صيام أكثر من 15 ساعة تختلف طبيعة عمل الجهاز الهضمي.





وتابع الدكتور هشام العامري، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة MBC MASR 2، ان ما نتبعه من عادات في التغذية في أيام عيد الفطر سيئة وتسبب بعض المشاكل الصحية في الجهاز الهضمي، معقبًا: "احنا بننتقم في العيد".





وأشار إلى أن من الضروري تدريج الأكل في أيام عيد الفطر، موضحًا أن معظم الأطعمة المتعلقة باحتفالات العيد بها الكثير من السعرات الحرارية، فإن الكعكة بالعجمية الواحدة منها بها 640 سعرا حراريا.









قال اللواء نصر سالم، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التنظيمات الإرهابية تسعى لتنفيذ أعمال تخريبية في المناسبات الدينية والقومية والأعياد، معقبًا: "عايزين ينكدوا علينا، ويأثروا على معنويات شعبنا".





وتابع نصر سالم، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإرهابي يمتلك عناصر المفاجأة الـ 4 فهو يختار التوقيت والمكان والسلاح المستخدم والأسلوب المتبع في العمليات الإرهابية، وبالتالي يضمن 50% من نجاح العملية قبل تحركه، مؤكدًا أن العمليات الاستباقية هي أفضل وسيلة للتعامل مع الإرهابيين.









قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الاستعداد لاستقبال المصريين العالقين في الخارج بدأ منذ فترة طويلة على كافة المستويات، وكان من أهمها رفع كفاءة المدن الجامعية.





وتابع الخشت، خلال حواره مع قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم أيضًا تزويد المدن الجامعية بمفروشات جديدة، وتم فتح المطاعم الخارجية الموجودة داخل المدينة الجامعية.





وأضاف أنه يتم الرعاية الكاملة للمصريين بالمدن الجامعية وانهم مزودين بوسائل للترفيه وبالتأكيد تتوافر مواد التطهير والتعقيم.





إحنا مبنقراش الفنجان.. خبير أمني عن مقتل 21 عنصرا إرهابيا: الاختيار هو السبب

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن إعلان وزارة الداخلية مقتل 21 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بشمال سيناء، يعد خبرا سعيدا، ويأتي امتدادا لإعلان وزارة الداخلية ضبط خلية إخوانية تنتج الأفلام المفبركة عن مصر.



وأضاف فاروق المقرحي، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن تفاصيل الوصول لتلك العناصر الإرهابية، دليل على قوة أداء جهاز الأمن الوطني، معقبا: "أصبح بسم الله ماشاء الله لديه من القدرة والقوة أن يتغلغل في وسط هذه الجماعة الإرهابية".

وتابع: "الأمن مش بيقرأ الفنجان، وإنما يعتمد على المعلومات التي تصل إليه من أجهزة أمن المعلومات، وجزء منها يكون مصدره المواطنون"، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول أن تتخذ من المناسبات التي ينتظرها المصريون موعدا لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

تعبنا مرحش.. حافظ في الاختيار: سمعت خبر وفاة أمي وأنا بصور

قال الفنان محمود حافظ، عن دوره بشخصية "سعد" في مسلسل "الاختيار"، إنه شرف عظيم له للمشاركة في مثل هذا العمل الدرامي الذي يمثل ثورة درامية وملحمة وطنية.

وتابع محمود حافظ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج" 8 الصبح"، المذاع على قناة dmc، أنه لا يعتبر "الاختيار" مسلسل وانما ملحمة، ويتمنى أن يكون هذا العمل ردا حتى ولو بشكل بسيط لما فعله كل شهداء الوطن الاحرار البواسل للدفاع عن العرض.

وأضاف حافظ، معقبًا: "وانا بقرا الورق انا حسيت ان بمثل مصر بشعبه البسيط"، وأنه حرص بشكل كبير على تأدية الدور كما يجب ان يكون، كاشفا عن أنه تلقى خبر وفاة والدته في أثناء تصويره المسلسل، معلقا: "كان أصعب حاجة حصلتلي".



