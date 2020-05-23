إظهار العين الحمراء| محافظ القليوبية: إزالة المباني المخالفة بـ طريق شبرا - بنها الحر

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظه فى جوله تفقديه لحصر المباني المخالفه علي الاراضي الزراعيه الملاصقه لطريق شبرا بنها الحر.









وبدأ الهجان جولته بتفقد عزبه مشتهر اذ تبين وجود مجموعه مبان ارضيه بها اعمده اناره، بالاضافة الى مخازن وارض فضاء لتخزين السيراميك وعلي الفور وجه باتخاذ الاجراءات اللازمه تجاه المخالفين وازالتها.





وتفقد عزبه المنشيه بمشتهر ووجه رئيس الوحده المحليه بمشتهر بازاله ناتح التطهير والاشغالات المتواجده علي رشاح مشتهر ورفع مواد البناء المجهزة لاستكمال التعديات على الاراضى الزراعية.





وخلال الجوله امر المحافظ برفع الطوب الابيض المستخدم للمباني المخالفة بشونه بعزبه توفيق واتخاذ الاجراءات اللازمه له، ووجه برفع القمامه باسفل الطريق الحر بقري مشتهر وسندنهور والشموت.





وأكد المحافظ، أنه يتم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون، وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أى خسائر فى الأرواح والمعدات.



