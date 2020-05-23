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تعليم

نصائح صيدلة حلوان للوقاية من اضطرابات عيد الفطر الصحية

السبت 23/مايو/2020 - 05:23 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
 استكمالا للدور التوعوي الذي تقوم به كلية الصيدلة  بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تقدم كلية الصيدلة  مجموعة من المعلومات والنصائح حول الوقاية من اضطرابات عيد الفطر الصحية .

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ولكي نستمتع بالعيد بدون اضطرابات صحية تقدم كلية الصيدلة  بالجامعة تحت إشراف الدكتورة ايمان حجاج القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجموعة من النصائح للوقاية من اضطرابات عيد الفطر الصحية التي قدمتها الدكتورة شاهندة محجوب  حيث أكدت على ان اهم مبدأ فى الوقاية من اضطرابات عيد الفطر هو التدرج فى تغيير عادات الطعام والنوم والحركة التي يفرضها الصيام، والعودة إلى نظام الحياة الصحى بكثير من الوعى لذلك  يجب اتباع النصائح التالية:

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١- الاعتماد على الوجبات الصغيرة المتعددة لأن فى هذه المرحلة الانتقالية يكون جهازك الهضمي أقل تحملا لكميات الطعام الكبيرة التي تؤكل دفعة واحدة ولعل أهم وجبة من هذه الوجبات هي الفطور الصباحي، لأنه يغنيك على عدم الإفراط فى الطعام بقية اليوم. 

٢- تجنب الدهون واختر السمك والدجاج بدل لحم البقر والضأن، وانزع الشحوم من شرائح اللحم التى تتناولها .

٣- أكثر من شرب الماء بما لا يقل عن ٨ أكواب يوميا، فهذا أضافة لفائده فى الوقاية من الجفاف فى حر الصيف، فالماء يجنبك الإفراط فى تناول المأكولات المغرية المتوفرة في كل مكان أيام العيد.

٤- الحد من تناول السكريات خاصة أن كانت ممزوجة بالدهون والتعويض عنها بسكريات الفواكه البسيطة وبعض العسل، كذلك يجب التقليل من النشويات المكررة واستبدالها بمنتجات القمح الكامل.
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