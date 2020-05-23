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رياضة

الدوري الألماني.. فيردر بريمن يتفوق على فرايبورج بهدف نظيف.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فاز فريق فيردر بريمن على فرايبورج بهدف نظيف خلال الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني الممتاز.

أحرز بيتينكورت ليوناردو الهدف الوحيد في المبارة  في الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول.

واستضاف فريق فرايبورج، نظيره فيردر بريمن على ملعب ” شوارزوالد ستاديون”.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد فرايبورج عند النقطة 39  محتلا المركز السابع ، بينما ارتفع رصيد فيردر بريمن إلى النقط21فى المركز 17.


وجاء تشكيل فرايبورج خلال المباراة كالتالي:

حراسة المرمي: شفولو .

خط الدفاع: شعيد جولد  كوج جونتر .

خط الوسط: سالاي  هوفلر  هايبرير جريفو .

الهجوم:هولير  بيتر سن .

بينما جاء تشكيل فيردر بريمن كالأتي:

حراسة المرمي: بافلنكا.

خط الدفاع: سيلاسي فيلكو فيتش  مويساندر  فريدل .

خط الوسط: فوغت  كلامن  أيغيستين .

خط الهجوم: بيتنكورت  سارجينت  ريشكا .


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