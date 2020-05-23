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فن

خلطة وائل جسار ووليد سعد تشعل السوشيال ميديا بـ ماتغيبش ثواني

السبت 23/مايو/2020 - 06:46 م
وائل جسار
وائل جسار
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أحمد إبراهيم
طرحت منذ قليل شركة لايف ستايلز ستوديوز لصاحبها السيد فهد الزاهد أغنية ماتغيبش ثوانى للفنان وائل جسار كلمات خالد تاج الدين و ألحان الملحن الكبير وليد سعد و إخراج فادى حداد .

و منذ الدقائق الأولى من نزول الأغنية و أشتعلت مواقع التواصل الإجتماعى بهتافات إعجاب بهذا الدويتو الناجح دائما وليد سعد و وائل جسار فى أول تعاون لهما مع شركة لايف ستايلز ستوديوز. 

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‏وكان سلطان الالحان الملحن وليد سعد قد اعرب عن سعادته بالتعاون مرة ثانية مع المطرب وائل جسار ، مؤكدا علي ان  اغنيته الجديدة "ما تغيبش ثوانى " تقدم شكل جديد ومختلف من حيث اللحن والكلمات .

ويذكر ان الملحن وليد سعد قدم من قبل العديد من الالحان الناجحة التى ارتبطت باسم الفنان وائل جسار وجميعها اصبحت علامات فى مشوار وائل جسار الفنى ومن بينها "مشيت خلاص" و"خلينى ذكره" و"غريبة الناس "و"يوم زفافك" و"بتوحشنى" و"لمين هعيش"

ولم يتوقف ابداع وليد سعد عن هذا الحد بل قام بابداع العديد من الالحان الناجحة التى تنوعت بين الالحان الوطنية و الاجتماعية و العاطفية والانسانية ومن اشهر هذه الالحان الاعمال التى ابدعها وليد سعد "الليلة المحمدية" و"عمرى و ذكرياته" وقلبك حنين يا نبى" و"بحبك يا مصر"

كما تعاون مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة ومنهم وردة وعمرو دياب وتامر حسني ومحمد منير
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