AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى الجامعي ببني سويف خلال العيد

السبت 23/مايو/2020 - 07:41 م
المستشفى الجامعي
المستشفى الجامعي
Advertisements
محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى الجامعي خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار "حسن"  إلى أن وضع خطة طوارئ شاملة تضمنت رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعاية المركزة وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة.

إقرا أيضا : 
وشدد دكتور منصور على ضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل كل الأقسام على مدار الساعة ، وضرورة التزام كافة المتواجدين من أطقم طبية ومترددين بضوابط مكافحة العدوى واستخدام وسائل الوقاية الشخصية.

كما وجه بتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد.

Advertisements

ترشيحاتنا

الملك سلمان في كلمة بمناسبة عيد الفطر: العالم يواجه جائحة صحية واقتصادية غير مسبوقة

تضر بالصحة.. أطعمة لا يفضل تناولها قبل الساعة الـ 10 صباحًا

عمل تحت التهديد.. الدوحة تخاطر بحياة الموظفين في الخطوط القطرية

فقر الدم وفقدان الشم.. علامات مبكرة للإصابة بفيروس كورونا

17 سنة.. فتاة تعلن اغتصابها بالإكراه وتصويرها عارية.. شاهد

عداد كورونا.. الصحة: 16513 حالة إصابة و4628 شفاء و735 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الحجاب.. هيفاء وهبي تفاجئ الكل بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

بفستان أسود.. ماغي بو غصن تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

تضر بالصحة.. أطعمة لا يفضل تناولها قبل الساعة الـ 10 صباحًا