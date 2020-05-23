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رياضة

بايرن ميونخ يتقدم 2-0 على آينتراخت في الشوط الأول بالدوري الألماني.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أنهى نادي بايرن ميونخ الشوط الأول، من مباراته مع فريقه آينتراخت فرانفكورت، متقدمًا عليه بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

افتتح ليون جروتسكا التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 17، بعد عرضية رائعة من زميله توماس مولر، ليوجهها بلمسة واحدة في مرمى فرانفكورت، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

وفي الدقيقة 41 ، أضاف توماس مولر الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 42، بعد عرضية رائعة من زميله ديفيز ، ليستلمها مولر ويسددها في شباك فرانكفورت معلنً عن الهدف الثاني لفريقه ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.

ودخل بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع:بافارد - بواتينج - ألابا - ديفيز

خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - توماس مولر

خط الهجوم: كومان - بيرسيتش - ليفاندوفسكي

ويحتل نادي بايرن ميونخ، صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة، بينما يحتل آينتراخت في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.
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