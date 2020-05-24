العاشر في العشر الأواخر"2010"..هدف جدو الذي كسرة به مصر كل الأرقام القياسية..ويكشف:الجول الأفضل في مسيرتي..فيديو

يبلغ عدد سكان العالم نحو 7.75 مليار نسمة خلال النصف الأول من العام الحالي حسب تقرير المؤسسة الألمانية لسكان العالم، ويتحدث جميع من على وجه الأرض بـ حوالي 6500 لغة أو أكثر وهذا يعتبر كما هائلا.





وبالإسقاط على كرة القدم - باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية على مستوي العالم- نجد أن لغة كرة القدم لغة واحدة لا تتغير باختلاف الزمان أو المكان أو جنسية الجمهور أو لونه أو عرقه أو ديانته، وهي بكل بساطة الأهداف.





الأهداف كثيرة ومتنوعة منها بالرأس ومنها بالقدم أو حتي باليد كما حدث من مارادونا ، ولكن الذاكرة دائما ما تخلد الأهداف التاريخية التي ساهمت في نقل لقب من نادٍ إلى نادٍ، أو صعود الأدوار النهائية في الدقائق الأخيرة، وهذه الأهداف تقول إنه ليس هناك فائدة من صنع التوقعات، والأمر لا يستحق التكهن لأنه لا يوجد شيء مكتوب، وتتغير الأمور طوال الوقت في كرة القدم.





ويستعرض موقع "صدى البلد" في سلسلة " العشر الأواخر " أبرز 10 أهداف في الكرة المصرية خلال الحقبة الذهبية من أول عام 1991 وحتى عام 2010 ، والربط بين رقم العام وتاريخ اليوم في العشر الأواخر من رمضان الجاري، وهدف اليوم الحاسم هو هدف جدو في غانا 2010 خلال اليوم العاشر والأخير من العشر الأواخر لرمضان الجاري.





قصة هدف جدو في غانا عام 2010





نجح محمد ناجى جدو لاعب الأهلى السابق، فى إحراز هدف الفوز للمنتخب الوطنى فى مرمى غانا قبل نهاية المباراة فى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا 2010، وتمكن المنتخب الوطنى من تحقيق إنجاز تاريخى سطرته مصر فى أنجولا "2010"، عندما حققت لقبها الثالث على التوالى من بطولة الأمم الأفريقية، ليصبح أول منتخب يحقق ثلاثة ألقاب متتالية، محطما رقمه السابق بتحقيق اللقب مرتين متتاليتين بالتساوى مع منتخبى غانا والكاميرون.

قدم الفراعنة أداء مميزا خلال مشوار دور المجموعات فى أمم أفريقيا 2010 ونجحوا فى تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن الوصيف نيجيريا صاحب الـ6 نقاط.

واصطدم مصر بمنتخب الكاميرون فى مباراة قوية بدور الـ8 واستطاع لاعبو المنتخب الوطنى قهر الأسود بنتيجة 3-1 وأحرز الأهداف كل من أحمد حسن (هدفين) ومحمد ناجى جدو.

ثم واجه المنتخب الوطنى نظيره الجزائرى فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2010 ولقن محاربو الصحراء درسًا قاسيًا بالفوز 4-0 والتأهل إلى المباراة النهائية.

وفى مباراة اللقب الثالث على التوالى، وقع منتخب مصر وجها لوجه أمام غانا فى المباراة النهائية وظلت المباراة متكافئة بين الفريقين إلى أن أطلق محمد ناجى جدو البديل السوبر رصاصة الرحمة وأحرز هدف الفوز القاتل بالدقيقة 85 وأهدى البطولة للفراعنة.





جدو يحكي كواليس هدفه في غانا 2010





علق محمد ناجي جدو على الهدف قائلا:"هذا الهدف أعتبره الأفضل خلال البطولة كما أنه الأفضل في تاريخي حيث إن توقيت الهدف حساس والمنتخب الغاني كان مرعب في ذلك التوقيت".





وأضاف جدو:"كنت دائما أجلس على دكة الإحتياط وأشارك بعد وكنت دائما أعلم أن الله لن يضيع مجهودي وهذا ما حدث بعد إحرازي هدف البطولة في النهاية".





كبينة التعليق





قبل إحراز الهدف بثواني قال المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي :"هل ستصل مصر وغانا للوقت الإضافي للمرة الثامنة في التاريخ.





لكن جدو وزيدان لم بأكدو هذه المقولة وسرعان ما أحرز الهدف التاريخي الذي قال بعده الشوالي:" سدد جووووووول أه يا جدو أه يا جدو تاريخ تاريخ ذبحوهم المصريين بكرة واحدة أنهو المباراة".