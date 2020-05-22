التاسع في العشر الأواخر "2009".. هدف عماد متعب الذي تسبب في وفاة مشجعي الجزائر بالنوبات القلبية.. ويكشف: أكثر مرة أرى فيها الجماهير بالملعب.. فيديو

يبلغ عدد سكان العالم نحو 7.75 مليار نسمة خلال النصف الأول من العام الحالي حسب تقرير المؤسسة الألمانية لسكان العالم، ويتحدث جميع من على وجه الأرض بـ حوالي 6500 لغة أو أكثر وهذا يعتبر كما هائلا.
وبالإسقاط على كرة القدم- باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية على مستوي العالم- نجد أن لغة كرة القدم لغة واحدة لا تتغير باختلاف الزمان أو المكان أو جنسية الجمهور أو لونه أو عرقه أو ديانته، وهي بكل بساطة الأهداف.
الأهداف كثيرة ومتنوعة منها بالرأس ومنها بالقدم أو حتي باليد كما حدث من مارادونا، ولكن الذاكرة دائما ما تخلد الأهداف التاريخية التي ساهمت في نقل لقب من نادٍ إلى نادٍ، أو صعود الأدوار النهائية في الدقائق الأخيرة، وهذه الأهداف تقول إنه ليس هناك فائدة من صنع التوقعات، والأمر لا يستحق التكهن لأنه لا يوجد شيء مكتوب، وتتغير الأمور طوال الوقت في كرة القدم.
ويستعرض موقع "صدى البلد" في سلسلة "العشر الأواخر" أبرز 10 أهداف في الكرة المصرية خلال الحقبة الذهبية من أول عام 1991 وحتى عام 2010 ، والربط بين رقم العام وتاريخ اليوم في العشر الأواخر من رمضان الجاري، وهدف اليوم الحاسم هو عماد متعب في شباك الجزائر عام 2009 خلال اليوم التاسع من العشر الأواخر لرمضان الجاري.
قصة هدف عماد متعب في الجزائر عام 2009
هدف اليوم وصف بأنه قنبلة تم إلقاؤها فى الجزائر فسقط العديد من الأبرياء قتلى جراء نوبات القلب التى داهمتهم فى اللحظات القاتلة وعلى الطرف الآخر طار المصريون من الفرحة حالمين بالمعجزة قبل أن ينتهى الحلم بهدف عنتر يحيى.
بينما كان عشرات الآلاف من المشجعين المصريين يستعدون لمغادرة استاد القاهرة فى 14 نوفمبر 2009 حُزنًا على ضياع فرصة التأهل إلى مونديال 2010، كان مهاجم المنتخب عماد متعب يتراجع خطوتين، ويرتقى، ليسجل برأسه هدفًا لن ينساه التاريخ.
فلقد تمكن المنتخب المصرى من تقديم واحدة من أروع مبارياته على مدار التاريخ، عندما فاز على نظيره الجزائرى بهدفين دون رد فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 ليعلن وصوله لمباراة فاصلة مع محاربى الصحراء قبل أن ينتهى الحلم بهدف عنتر يحيى الذى أفقد الفراعنة فرصة الوصول لمونديال 2010 .
عماد متعب يحكي كواليس هدفه في شباك الجزائر عام 2009
علق عماد متعب على هدفه التاريخي في الجزائر قائلا:"هدف الجزائر لا ينسى بكل تأكيد، كلما اشاهده اشعر بقشعريرة، كان بعد فترة صعبة، عائد من إصابة طويلة وفترة علاج، شحاتة وثق في وضمني للمنتخب".
وواصل "اكثر مرة أرى فيها الجماهير بالملعب، لم ييأس أحد، الجميع ينتظر الهدف الثاني، مدافعو الجزائر كانوا لا يراقبوني، تلقيت كرة عرضية من سيد معوض وسجلت الهدف".
كبينة التعليق
في هذه المرة وبخلاف كل مرة لم يظهر صوت المعلق بعد إحراز الهدف بسبب الصخب الجماهيري الهائل الذي حدث بعد إحراز القناص المصري عماد متعب هدف الحسم في المباراة التاريخية وكان المعلق الليبي حازم الكاديكي هو معلق المباراة.
فيديو هدف عماد متعب في شباك الجزائر عام 2009