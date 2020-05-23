أخبار الرياضة .. نجل الشهيد منسي يتفوق في الرماية وينضم لأسرة الخماسي.. عضو الزمالك يطالب بعودة الدوري

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
- أعلن الاتحاد المصرى للخماسى الحديث انضمام حمزة أحمد منسى نجل البطل شهيد البطل أحمد صابر منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة ليكون ضمن أسرة ولاعبى الخماسى الحديث وتبنيه رياضيًا ليصبح بطلًا فى رياضة الخماسى الحديث.
- كشفت الإعلامية شيما صابر عن تطورات ملف ضم الأهلي لـ رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد الانجليزي والتي من المقرر ان تنتهي الإعارة نهاية الموسم الجاري
- كشفت تقارير صحفية مغربية عن إختراق فريق الوداد المغربي توصيات التباعد لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وقام بخوض أكثر من مباراة ودية خلال التدريبات.
- حرص هاني العتال رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علي توجيه التهنئه الي جمهور النادي بمناسبة عيد الفطر المبارك.