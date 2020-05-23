أخبار الرياضة .. نجل الشهيد منسي يتفوق في الرماية وينضم لأسرة الخماسي.. عضو الزمالك يطالب بعودة الدوري

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





أعلن الاتحاد المصرى للخماسى الحديث انضمام حمزة أحمد منسى نجل البطل ‏شهيد البطل أحمد صابر منسى ق ائد الكتيبة 103 صاعقة ليكون ضمن أسرة ولاعبى الخماسى الحديث ‏وتبنيه رياضيًا ليصبح بطلًا فى رياضة الخماسى الحديث.‏





- كشفت الإعلامية شيما صابر عن تطورات ملف ضم الأهلي ل ـ رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد الانجليزي والتي من المقرر ان تنتهي الإعارة نهاية الموسم الجاري





- كشفت تقارير صحفية مغربية عن إختراق فريق الوداد المغربي توصيات التباعد لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" ، وقام بخوض أكثر من مباراة ودية خلال التدريبات.





العتال رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علي توجيه التهنئه الي جمهور النادي بمناسبة عيد الفطر المبارك. - حرص هاني





رسميا.. الحكومة الإسبانية تعلن موعد عودة الليجا - أعلنت الحكومة الإسبانية موعد عودة مسابقة الدوري الإسباني، بشكل رسمي، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا.











