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رياضة

أخبار الرياضة .. نجل الشهيد منسي يتفوق في الرماية وينضم لأسرة الخماسي.. عضو الزمالك يطالب بعودة الدوري

السبت 23/مايو/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أعلن الاتحاد المصرى للخماسى الحديث انضمام حمزة أحمد منسى نجل البطل ‏شهيد البطل أحمد صابر منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة ليكون ضمن أسرة ولاعبى الخماسى الحديث ‏وتبنيه رياضيًا ليصبح بطلًا فى رياضة الخماسى الحديث.‏

- كشفت الإعلامية شيما صابر عن تطورات ملف ضم الأهلي لـ رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد الانجليزي والتي من المقرر ان تنتهي الإعارة نهاية الموسم الجاري 

- كشفت تقارير صحفية مغربية عن إختراق فريق الوداد المغربي توصيات التباعد لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وقام بخوض أكثر من مباراة ودية خلال التدريبات.

- حرص هاني العتال رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علي توجيه التهنئه الي جمهور النادي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

- أعلنت الحكومة الإسبانية موعد عودة مسابقة الدوري الإسباني، بشكل رسمي، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا.





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