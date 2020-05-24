سينما بديلة في العيد.. شاهد أفضل الافلام والمسلسلات على هذه التطبيقات .. فيديو

تطبيق Google Play Movies

وتطبيق Google Play Movies متواجد على هواتف أندرويد ويحتوى على مئات الأفلام المجانية التى من الممكن أن تشاهدها بدون الخوف من استهلاك باقة الإنترنت بشكل كبير، وهو ايضا تطبيق مجانى.

وهى من أكبر خدمات البث التليفزيونى وأكثرها شهرة حيث يصل عدد المشتركين فيها فيها إلى أكثر من 150 مليون مشترك حول العالم.

هو خدمة بث تليفزيونى تتيح للمستخدمين مشاهدة مجموعة متنوعة من الأعمال التليفزيونية خلال الإنترنت، وتسمح بمشاهدة محتوى غير محدود دون أي مقاطعة بإعلانات تجارية، ويتم إضافة المزيد من العروض التلفزيونية و الأفلام كل شهر.

هو خدمة بث تليفزيونى تتيح للمستخدمين مشاهدة مجموعة متنوعة من الأعمال التليفزيونية خلال الإنترنت، وتسمح بمشاهدة محتوى غير محدود دون أي مقاطعة بإعلانات تجارية، ويتم إضافة المزيد من العروض التلفزيونية و الأفلام كل شهر.

+Disney

وتخطت خدمة البث التليفزيونى، قناة Disney Plus ديزنى بلس، 50 مليون مشترك، وتحتوى على أفضل المسلسلات والأفلام، وتحتوى على قسم خاص لمحبى مشاهدة أفلام ديزنى.





تطبيق فيو Viu





هو تطبيق مجاني يقدم خدمة متابعة اضخم البرامج والمسلسلات العربية والتركية و الهندية و الكورية، حيث يمكنك متابعة أكبر عدد من المسلسلات والبرامج الضخمة و الحصرية من أقوي وأهم الانتاجات الموجوده في العالم العربي، والتطبيق متوفر لأجهزة أندرويد وآيفون.





تطبيق Apple TV





يمكنك كمن مشاهدة آلاف الأفلام والمسلسلات من خلال تطبيق Apple TV من شركة آبل، وهو مخصص لهواتف آيفون، ويمكنك الحصول على أفضل الأفلام والمسلسلات من عليه.



