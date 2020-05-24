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تكنولوجيا

سينما بديلة في العيد.. شاهد أفضل الافلام والمسلسلات على هذه التطبيقات .. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 01:53 ص
شاهد أفضل الافلام
شاهد أفضل الافلام والمسلسلات على هذه التطبيقات
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ندى على
تعد مظاهر الاحتفال بالأعياد، من أكثر اللحظات سعادة وفرحا وتسيطر فيها أجواء الصخب، وتحيط بها فرحة التجمعات والخروج؛ ولكن هذا العام سيكون العيد فيه مختلف تماما، حيث لأول مرة في تاريخ الأجيال الحالية سيضطرون لقضاء العيد في المنازل.

وبعد انتشار فيروس كورونا الذى أجبر الملايين من البشر على التزام المنازل بعد أن أقرت إجراءات الحظر، والعزل المنزلى،والتباعد الاجتماعى، واستكمال الدراسة في المدارس والجامعات في المنزل، سنقضى العيد هذه العام دون خروج أو ملاقة الأهل والأصدقاء؛ ولكن هذا لن يمنع فرحة العيد، فبعد أن أصبحت الحياة من المنزل، أضحت التطبيقات هى الحل الوحيد للاستمتاع بالعيد، ولأى نشاط تريده. 


وبدلا من الخروج إلى السينما، عليك التعرف على سينما بديلة عن طريق تطبيقات تعرض لك كل ما تريد مشاهدته في العيد، من مسلسلاتك وأفلامك المفضلة: 

تطبيق  Google Play Movies 

وتطبيق Google Play Movies متواجد على هواتف أندرويد ويحتوى على مئات الأفلام المجانية التى من الممكن أن تشاهدها بدون الخوف من استهلاك باقة الإنترنت بشكل كبير، وهو ايضا تطبيق مجانى. 

تطبيق نتفيلكيس Netflix

هو خدمة بث تليفزيونى تتيح للمستخدمين مشاهدة مجموعة متنوعة من الأعمال التليفزيونية خلال الإنترنت، وتسمح بمشاهدة محتوى غير محدود دون أي مقاطعة بإعلانات تجارية، ويتم إضافة المزيد من العروض التلفزيونية و الأفلام كل شهر.

وهى من أكبر خدمات البث التليفزيونى وأكثرها شهرة حيث يصل عدد المشتركين فيها فيها إلى أكثر من 150 مليون مشترك حول العالم.


+Disney 
وتخطت خدمة البث التليفزيونى، قناة Disney Plus  ديزنى بلس، 50 مليون مشترك، وتحتوى على أفضل المسلسلات والأفلام، وتحتوى على قسم خاص لمحبى مشاهدة أفلام ديزنى. 

تطبيق فيو Viu

هو تطبيق مجاني يقدم خدمة متابعة اضخم البرامج والمسلسلات العربية والتركية و الهندية و الكورية، حيث يمكنك متابعة أكبر عدد من المسلسلات والبرامج الضخمة و الحصرية من أقوي وأهم الانتاجات الموجوده في العالم العربي، والتطبيق متوفر لأجهزة أندرويد وآيفون.

تطبيق Apple TV 

يمكنك كمن مشاهدة آلاف الأفلام والمسلسلات من خلال تطبيق Apple TV من شركة آبل، وهو مخصص لهواتف آيفون، ويمكنك الحصول على أفضل الأفلام والمسلسلات من عليه.

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