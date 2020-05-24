شيرى عادل لجمهورها: مع رؤية القمر الجديد اتمنى لكم عيد سعيد

حرصت الفنانة شيرى عادل على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على "انستجرام"









وكتبت شيرى عادل ، قائلة: "‏‏‏‏‏مع رؤية القمر الجديد 🌙 أتمنى لك ولعائلتك عيدًا سعيدًا جدًا 😁"





وأعلنت شيري عادل، مؤخرا، انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود، بعد زواج دام سنة كاملة.









وكان أحدث أعمال شيري عادل، هو ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.









أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال لعام 1441 هـ، وأن غدًا السبت 23 مايو 2020 ميلادية المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هـ، وعلى ذلك يكون عيد الفطر 2020 -1441 هجرية ، يوم 24 مايو لعام 2020 ميلادية.



