الهام شاهين تهنئ جمهورها بعيد الفطر: رغم التباعد الاجتماعي يبقي الود والمحبة

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على "انستجرام"













وكتبت إلهام شاهين ، قائلة: "‏‏‏‏‏رغم التباعد الاجتماعي يبقي الود وتبقي المحبه بيننا أهنئكم بمناسبه عيد الفطر المبارك تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير #إلهام_شاهين"





أعلنت الفنانة الهام شاهين انتهاء تصوير احدث أفلامها "حظر تجول" المقرر عرضه قريبا.









ومن ناحية اخري شهد فيلم يوم للستات، النجمة إلهام شاهين عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 60 من مهرجان لندن السينمائي، التابع لـمعهد السينما البريطاني ضمن قسم Debate Strand. كما نافس في المهرجان الدولي للسينما بمونتريال (نظرات من أفريقيا).









وافتتح فيلم يوم للستات، الدورة الأولى من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، الذي كرّم النجمة إلهام شاهين، كما عرض في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وشارك في مهرجانات كيب تاون السينمائي الدولي، بيروت السينمائي الدولي ومهرجان مشاهد عربية بواشنطن.







