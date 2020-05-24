تحذير أمريكي من كارثة في البحر الأحمر

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، من كارثة قد تحدث في أي وقت بالبحر الأحمر.





وقالت السفارة الأمريكية في اليمن إن حالة ناقلة تخزين النفط (صافِر) التي يسيطر عليها الحوثيون آخذةٌ في التدهور، وقد يُحدثُ ذلك تسربًا كارثيًا في ​البحر الأحمر.





وأشارت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن الحوثيين ولسنوات منعوا السماح لخبراء دوليين من تقييم حالة الناقلة.





وتابعت أنه ينبغي على الحوثيين السماح باجراء فحص وإصلاح دوليين للناقلة قبل فوات الأوان.





الجدير بالذكر أن ناقلة النفط صافر، تبلغ من الطول 360 مترا، فيما يبلغ عرضها 70 مترا، وترسو في البحر الأحمر قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة.





وتحتوي السفينة على نحو مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، وهو ما يجعل تسرب هذه الكمية إلى البحر كارثة خطيرة.





ومنذ الانقلاب الحوثي في اليمن، عطلت الميليشيا الحوثية عمليات الصيانة الروتينية التي تجرى للسفينة وقت الحاجة لذلك.