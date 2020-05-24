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منوعات

صدى البلد | تكبيرات عيد الفطر بصوت ياسمينا العلواني .. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 04:05 ص
تكبيرات العيد
تكبيرات العيد
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آلاء حسن
تحتفل الأمة الاسلامية بعيد الفطر المبارك وتعد تكبيرات العيد مظهر من مظاهر العبادة وتنشر صدى البلد تكبيرات عيد الفطر بصوت ياسمينا العلواني. 


وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والحجر المنزلي الصحي لمنع نقل عدوى الفيروس ستكون صلاة عيد الفطر في المنزل وفقا لضوابط ومعايير وشرط أساسي لها والجماعة. 

صيغ تكبيرات عيد الفطر

"الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل. التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر"، وقد قال بهذه الصيغة الشافعيّ، ومالك.

 التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر على ما هدانا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ ابن عبّاس -رضي الله عنه-. التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ سلمان -رضي الله عنه-.
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