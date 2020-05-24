خطبة عيد الفطر من مسجد السيدة نفيسة.. عزام يؤم المصلين ويؤكد: جائحة كورونا تتطلب منا التعاون في عمل الخير.. ويتضرع إلى الله: اللهم ردنا إلى المساجد ردا جميلا.. فيديو

أدى حوالي 20 رجلا اختارتهم وزارة الأوقاف، صلاة عيد الفطر المبارك، من مسجد السيدة نفيسة، أبرزهم الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والقارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ بالإذاعة، وعدد من العاملين والقائمين على البث من الإذاعة والتليفزيون.

وأضاف عزام، في خطبة عيد الفطر المبارك، من مسجد السيدة نفيسة، أن باب الرحمة لم يغلق بعد رمضان، وكان سلفنا الصالح يستقبلون رمضان قبله بستة أشهر ويودعونه بعد رحيله بستة أشهر.

وتابع: كان أحد الصالحين يبكي في أخر ليلة من رمضان، فمن صام لله في رمضان أمامه الفرصة أن يتبعه بست من شوال ، وكذلك المواظبة على صيام يومي الإثنين والخميس، كما لا يحرم نفسه من قيام الليل كما فعل في التهجد والإعتكاف في رمضان.





وأكد أن ما يمر به العالج من جائحة كورونا والتي لم يسلم منها إلا القليل يحتاج منا أن نتعاون ونتكاتف ونفعل الخير ونيسر على المعسرين في هذه الجائحة.



