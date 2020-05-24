خطبة عيد الفطر من مسجد السيدة نفيسة.. عزام يؤم المصلين ويؤكد: جائحة كورونا تتطلب منا التعاون في عمل الخير.. ويتضرع إلى الله: اللهم ردنا إلى المساجد ردا جميلا.. فيديو

- خطبة عيد الفطر من مسجد السيدة نفيسة
- الشيخ يسري عزام يخطب ويؤم المصلين
- عزام: جائحة كورونا تتطلب منا التعاون في عمل الخير.. فيديو
- دعاء خطبة عيد الفطر.. اللهم ردنا إلى المساجد ردا جميلا
أدى حوالي 20 رجلا اختارتهم وزارة الأوقاف، صلاة عيد الفطر المبارك، من مسجد السيدة نفيسة، أبرزهم الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والقارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ بالإذاعة، وعدد من العاملين والقائمين على البث من الإذاعة والتليفزيون.
وفي خطبة عيد الفطر، قال الشيخ يسري عزام، خطيب مسجد السيدة نفيسة، إن اليوم يوم الجائزة ويوم الفرح والسرور أكرمنا الله بالصيام فصمنا وقمنا وتصدقنا.
وأضاف عزام، في خطبة عيد الفطر المبارك، من مسجد السيدة نفيسة، أن باب الرحمة لم يغلق بعد رمضان، وكان سلفنا الصالح يستقبلون رمضان قبله بستة أشهر ويودعونه بعد رحيله بستة أشهر.
وتابع: كان أحد الصالحين يبكي في أخر ليلة من رمضان، فمن صام لله في رمضان أمامه الفرصة أن يتبعه بست من شوال ، وكذلك المواظبة على صيام يومي الإثنين والخميس، كما لا يحرم نفسه من قيام الليل كما فعل في التهجد والإعتكاف في رمضان.
وأكد أن ما يمر به العالج من جائحة كورونا والتي لم يسلم منها إلا القليل يحتاج منا أن نتعاون ونتكاتف ونفعل الخير ونيسر على المعسرين في هذه الجائحة.
وتوجه الشيخ يسري عزام، خطيب مسجد السيدة نفيسة، إلى الله عزوجل بالدعاء، في خطبة عيد الفطر المبارك، من أجل رفع الوباء عن الأمة بسبب جائحة كورونا. وقال عزام، في دعائه في خطبة عيد الفطر: اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم إنا نسألك أنتفرح قلوبنا برضاك عنا، اللهم ردنا إلى المساجد ردا جميلا، وزينها بالراكع والساجد، وءإذن بالكعبة بالزينة بالطائفين". وصرح الدكتور عبد الله حسن عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه سوف يتم نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد (السيدة نفيسة) عبر الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية .
ووجهت وزارة الأوقاف اعتذار للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أحد غير فريق عمل البث المرسل من الهيئة الوطنية للإعلام فقط لا غير ، حفاظًا على سلامة الجميع .
وأصدرت وزارة الأوقاف
حزمة من التعليمات لجميع الأئمة والعمال القائمين على المساجد ومديري المديريات في منشور تم تعميمه على جميع وكلاء الوزارة للخروج بـ صلاة عيد الفطر
الى بر الأمان ومنع اي تجمعات داخل او خارج المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا.