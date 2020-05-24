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بين الناس

بالتجمع في الشوارع.. أطفال العياط يحتفلون بعيد الفطر.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 09:41 ص
صدى البلد
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سيد أحمد- محمد أبو النور
بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لمنع  التجمعات، تجمع عدد كبير من الأطفال فى شوارع العياط في أول أيام عيد الفطر.

تبدأ الحكومة اليوم الأحد تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، والذي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بشأنها لعدم انتشار فيروس كورونا .


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وتبدأ الحكومة في تطبيق القرارات والتي تشمل حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، واستمرار غلق المقاهي والكافتيريات، والمطاعم ويقتصر عمل المطاعم على تقديم خدمة (التيك واى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.
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