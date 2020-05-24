قانون المرور الجديد.. 1000 جنيه غرامة وحبس عقوبة مخالفة الملصق الإلكتروني

يعتبر قانون المرور الجديد من القوانين المهمة التي يسعى مجلس النواب، لإقرارها خلال الفترة المقبلة، قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس. وقد ضم قانون المرور الجديد مجموعة من المواد من بينها إلزام السائقين بتركيب ملصقًا إلكترونيا.





الملصق الإلكتروني هو شريحة إلكترونية مدمجة في مادة لاصقة، يتم وضعه على المركبة الآلية، ومزودة بهوية رقمية مشفرة تعمل من خلال موجات لاسلكية، وهو إلزامي على الجميع.





من مهام الملصق الإلكتروني أنه يحتفظ بكل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها تلقائيًا، ويسهم الملصق في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.





اقرأ أيضا|





و يسهم الملصق الإلكتروني في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.





عقوبة المخالفين





ونصت المادة رقم 78 من قانون المرور الجديد على أن عدم وضع ملصق إلكتروني أو إتلافه أو إخففاءه أو التأثير عليه، بما يفقد صلاحيته، يعتبر من الجرائم المرورية من الفئة (ج).





ونصت المادة 81 من القانون ذاته، على غرامة مخالفة او إتلاف الملصق الإلكتروني، وهي: خصم 3 نقاط من الصلاحية لكل منها.





و نصت المادة رقم 85 من قانون المرور الجديد على الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيهًا، ولا تزيد عن 1000 جنيه، أو بإحداى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الملصق الإلكتروني.