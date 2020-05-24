احذر.. فعل يستهين به كثيرون في وقت البلاء ويجعل هلاكهم محققاً

وأضاف أن دروس هذه الجائحة وعبرها، منها: درس الابتلاء ، فالبلاء مع الصبر يقوي القلب، ويمحو الذنب ، ويقطع العُجْب ، ويُذْهِب الكِبّر ، ويذيب الغفلة، ويحيي الذكر ، ويستجلب دعاء الصالحين ، ويوقظ من الركون إلى الدنيا ، ويحصِّل رقة القلب، والاستسلام للواحد القهار ، ففي الابتلاء يراجع العبد علاقته بربه ، وصدقَه في الالتجاء إليه وحده ، وحسن توكله عليه، وقطعَ كل أسباب التعلق بغيره.

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واستدل بما جاء في الحديث: "لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، وولده، وماله حتى يلقى الله ، وما عليه خطيئة " ، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح ، ويقول الحافظ بن القيم رحمه الله : "فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن، والابتلاء لطغوا ، وبغوا ، وعتوا "، الله أكبر كبيرا كما أمر، والله أكبر إرغاما لمن جحد به وكفر ، والحمد لله ما اتصلت عينه بنظر ، وأذن بخبر .









وأشار إلى أن من دروس هذه النازلة : التبتل في العبادة ، وإحسان الوقوف بين يدي الله ، فقد كان الإمام مسروق بن الأجدع التابعي الجليل - رحمه الله - يمكث في بيته أيام الطاعون ويقول :" أيام تشاغل فأحب أن أخلو للعبادة "، وأصدق من ذلك وأبلغ قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : " العبادة في الهرج كهجرة إليّ".





ونصح : يا عبدالله هاجر إلى الله وإلى رسوله بقلبك وعبادتك ، سبح بحمد ربك ، وَصَلِّ ، وتصدق ، وصم ، واعمل صالحا ، والزم بيتك ، وعليك بخاصة نفسك ، تحفظ نفسك ، وتحفظ غيرك، آيات التخويف إذا تعامل معها العبد التعامل الشرعي عظم أجره ، واطمأن قلبه ، وزاد إيمانه ، وعظم ثباته، يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه : " إن الهلكة كل الهلكة لمن يعمل بالسيئات وقت البلاء " .