وزير خارجية الإمارات يبحث مع رئيس الحكومة اللبنانية علاقات التعاون

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال لقائه، دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في لبنان، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المتبادلة.

وتطرق الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات، والمتصلة بتعزيز التنمية الشاملة في المجتمعات.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، عددًا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، ودعم دولة الإمارات لكل ما يحقق التنمية والازدهار للبنان وشعبه.

وفي السياق، التقى وزير خارجية الإمارات، غي بارميلان، رئيس الاتحاد السويسري، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، وبحث معه علاقات التعاون الثنائي وفرص تعزيزها في عدد من القطاعات، من بينها الذكاء الاصطناعي، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات التي تدعم الأولويات التنموية للبلدين.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، أهمية قمة تأثير الذكاء الاصطناعي التي ستعقد في جنيف عام 2027، ومن المقرر أن تستضيفها دولة الإمارات عام 2028.