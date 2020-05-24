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محافظات

القناطر الخيرية بلا زوار.. غلق الحدائق والمتنزهات ووقف الرحلات النيلية.. فيديو وصور

الأحد 24/مايو/2020 - 10:54 ص
حدائق القناطر الخيرية
حدائق القناطر الخيرية
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إبراهيم الهوارى
رغم أهمية مدينة القناطر الخيرية السياحية إلا أنها أغلقت أبوابها فى عيد الفطر المبارك فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ وضع محمد على حجر أساس القناطر الخيرية عام ١٨٤٧.


وتعد القناطر الخيرية عروس القليوبية نظرا لتاريخها العريق والجمال الفريد الذي ارتبط به المصريون وشكلت جزءا عزيزا من ذكرياتهم والذهاب إليها فى جميع المناسبات نظرا لطبيعتها الخلابة ونهر النيل والمسطحات الخضراء التى تشتهر بها المدينة.

وأعلنت الأجهزة الأمنية غلق طريقى كورنيش النيل ببنها والقناطر الخيرية ومنع انتظار السيارات مع توفير المسارات البديلة، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاستثنائية الخاصة باحتفالات عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن احتفال عيد الفطر المبارك بكل حزم وحسم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه تقرر تعيين أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج القناطر الخيرية وبنها والتى تشهد خروج وتجمعات كبيرة من المواطنين خلال الاحتفالات والمناسبات بغرض تنفيذ حظر الدخول تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع انتشار كورونا.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق أيضا مع وزير الموارد المائية والري باستمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك لمنع جميع أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

وحذر المحافظ المخالفين بتوقيع العقوبات المقررة قانونا، مؤكدا إن الدوريات المتحركة ستتولى مراقبة الكورنيش ببنها والقناطر على مدار الساعة بجانب الشوارع والطرق المؤدية للحدائق لمنع أي تجمعات في هذا اليوم.

كما تقرر وقف الرحلات النيلية بالقناطر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وحرصا على سلامة المواطنين.

وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة وووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.
القناطر الخيرية بلا زوار.. غلق الحدائق والمتنزهات ووقف الرحلات النيلية.. فيديو وصور
القناطر الخيرية بلا زوار.. غلق الحدائق والمتنزهات ووقف الرحلات النيلية.. فيديو وصور
القناطر الخيرية بلا زوار.. غلق الحدائق والمتنزهات ووقف الرحلات النيلية.. فيديو وصور
القناطر الخيرية بلا زوار.. غلق الحدائق والمتنزهات ووقف الرحلات النيلية.. فيديو وصور
القناطر الخيرية بلا زوار.. غلق الحدائق والمتنزهات ووقف الرحلات النيلية.. فيديو وصور
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