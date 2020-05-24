القبض على 86 شخصا خالفوا قرار حظر التجول بسوهاج

أفادت مديرية أمن سوهاج في بيان صادر لها اليوم، عن ضبط 86 شخصًا لخرقهم حظر التجول.

وقال البيان الصادر الاثنين، "إنه في إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير الداخلية بحظر تجول المواطنين أو التحرك على جميع الطرق وتوقف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة تم ضبط عدد من المخالفين.





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وذكر البيان أنه تم ضبط 86 شخصًا قاموا بخرق حظر التجول بدائرة المديرية، جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم.





وتحرر المحاضر اللازمة، وجارِ العرض على النيابة العامة.