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محافظات

محافظ القاهرة يتفقد الكورنيش ويشيد بوعى المواطنين.. صور

الأحد 24/مايو/2020 - 11:20 ص
محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد الكورنيش
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عبد العزيز جمال
قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم، بجولة تفقدية شملت كورنيش النيل والحديقة الدولية وعدد من أحياء العاصمة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الفطر المبارك والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشاد محافظ القاهرة خلال الجولة بوعى المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التى تهدف للحفاظ على صحتهم.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد على التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالبعد عن التجمعات عند زيارة المقابر خلال إجازة العيد ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة حرصًا على صحتهم.
محافظ القاهرة يتفقد الكورنيش ويشيد بوعى المواطنين.. صور
محافظ القاهرة يتفقد الكورنيش ويشيد بوعى المواطنين.. صور
محافظ القاهرة يتفقد الكورنيش ويشيد بوعى المواطنين.. صور
محافظ القاهرة يتفقد الكورنيش ويشيد بوعى المواطنين.. صور
محافظ القاهرة يتفقد الكورنيش ويشيد بوعى المواطنين.. صور
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