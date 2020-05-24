محافظ القاهرة يتفقد الكورنيش ويشيد بوعى المواطنين.. صور

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم، بجولة تفقدية شملت كورنيش النيل والحديقة الدولية وعدد من أحياء العاصمة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الفطر المبارك والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وأشاد محافظ القاهرة خلال الجولة بوعى المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التى تهدف للحفاظ على صحتهم.





وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.





وشدد على التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة.



