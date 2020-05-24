لأول مرة إغلاق حدائق الدقهلية فى أول أيام عيد الفطر.. فيديو وصور



حيث تم إغلاق حدائق المنصورة الشهيرة كشجرة الدر والطفل وحى شرق المنصورة، والتى اعتاد أبناء الدقهلية من قراها ومراكزها على التوجه والتنزه بها خاصة فى الأعياد واستقلال المراكب وركوب الأرجوحات وتم غلق كل ذلك.



حيث كانوا يقومون بالتنزه على الكورنيش وداخل الحدائق ولكن بسبب فيروس كورونا تم الغلق حفاظا على حياتهم.



وشهدت مدينة المنصورة إغلاقا تاما لكورنيش النيل، والذى يعد المتنفس الرئيسى لأبناء الدقهلية خاصة فى المناسبات العامة كالأعياد.



وقامت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية بإغلاق طريق الكورنيش وتوفير مسارات بديلة وعدم السماح لانتطار السيارات.



كما تم غلق المشاية السفلية بمدينة المنصورة ومنع السيارات من المرور وكذا المواطنين جميعهم من الدوران خلف المحافظة مرورا بشارع الجمهورية ومنزل المشاية السفلية حتى نهايتها أسفل كوبرى الجامعة العلوى.



أغلقت حدائق الدقهلية المتنوعة بمدينة المنصورة وحدائق مراكز المحافظة فى أول أيام عيد الفطر لمواجهة أزمة كورونا بمنع التجمعات.