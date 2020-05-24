إزالة 12 حالة تعد بالبناء بمركز الفتح في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن جميع الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة مستمرة في الترصد والمرور الميداني للتصدي لأي تعديات على أراضٍ زراعية أو أملاك الدولة أو بناء عشوائي بدون ترخيص خلال أيام عيد الفطر المبارك.





لافتًا إلى أن العمل يتم يوميًا وعلى مدى 24 ساعة بمتابعة مباشرة من القيادات التنفيذية في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي.





مؤكًدا عدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لجميع المخالفات التي أقامها أصحابها معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





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كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وتضم في عضويتها عضو من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسئولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية المختصين بالوحدة تتولى المرور على كافة المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وفترة الحظر ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أي مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة أو بدون تراخيص وكذلك التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.





وأشار المحافظ إلى تنفيذ حملة إزالة مكبرة بمركز الفتح تحت إشراف رئيس المركز ونوابه ومساعديه ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي الجمعية الزراعية والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية بالمركز بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية ووحدة التدخل السريع حيث تمت إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وخط تنظيم وبناء مخالف بقرى الواسطى وبني زيد الأكراد وعرب مطير والفيما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر "جنح طوارئ" للمخالفين تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العسكرية.





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد، خاصة خلال فترة أجازة الأعياد وفترات حظر الانتقال.