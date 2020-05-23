محافظ أسيوط: تنفيذ 3007 حالات إزالة لمخالفات البناء والتعديات خلال شهر

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 3007 إزالات لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بالمراكز والأحياء خلال شهر.









وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات دون أى تقصير فى تنفيذ القانون على الجميع حفاظًا على حق الدولة وهيبتها، وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة، وإزالة مخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، خاصة فى ظل قانون الطوارئ، وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.









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وأوضح المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، السبت – أن حملات الإزالة تتم بصفة يومية بجميع القرى والمراكز والأحياء بمشاركته فى أغلب الحملات المكبرة، فضلا عن إشراف نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال على حملات مركز أسيوط وأحياء شرق وغرب وحملات مراكز الجنوب تتم تحت إشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار، السكرتير العام للمحافظة، وحملات المراكز الشمالية تحت إشراف المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد، حيث استهدفت الحملات إزالة بعض مخالفات البناء فى مهدها، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، والاستعانة بمعدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات الحملات الميكانيكية، مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.







