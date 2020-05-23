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محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ 3007 حالات إزالة لمخالفات البناء والتعديات خلال شهر

السبت 23/مايو/2020 - 01:38 م
ازالة مخالفات البناء
ازالة مخالفات البناء
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إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 3007 إزالات لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بالمراكز والأحياء خلال شهر.


وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات دون أى تقصير فى تنفيذ القانون على الجميع حفاظًا على حق الدولة وهيبتها، وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة، وإزالة مخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، خاصة فى ظل قانون الطوارئ، وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.


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وأوضح  المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة  اليوم، السبت – أن حملات الإزالة تتم بصفة يومية بجميع القرى والمراكز والأحياء بمشاركته فى أغلب الحملات المكبرة، فضلا عن إشراف نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال على حملات مركز أسيوط وأحياء شرق وغرب وحملات مراكز الجنوب تتم تحت إشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار، السكرتير العام للمحافظة، وحملات المراكز الشمالية تحت إشراف المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد، حيث استهدفت الحملات إزالة بعض مخالفات البناء فى مهدها، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، والاستعانة بمعدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات الحملات الميكانيكية، مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.


كان محافظ أسيوط ناشد المواطنين الالتزام والبقاء في المنازل قدر الإمكان وعدم النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها واطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.
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