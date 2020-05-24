استجابة لمناشدة الأهالي .. محافظ البحر الأحمر يوجه بعلاج "شاب"

يواصل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مواقفه الإنسانية، حيث استجاب لاستغاثة عدد من أبناء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقام المحافظ بالتدخل لإنقاذ حياة الشاب ابراهيم (16 سنة)، بعد تعرضه لحادث مروري منذ أيام، وأصيب بنزيف في المخ وكسر في قاع الجمجمة، ويحتاج إجراء عملية جراحية تكلفتها كبيرة، وحالته الإجتماعية لا تسمح بتوفير تكلفة العملية.









كلف محافظ البحر الأحمر الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، بسرعة مساعدة الشاب المصاب، وبعدما فحصت نائب المحافظ الحالة تبين أنه موجود في مستشفى النيل بالغردقة منذ 4 أيام، ويحتاج عملية في المخ تكلفتها نحو 100 ألف جنيه، وعددًا من أبناء المحافظة تبرعوا ب 50% تقريبًا من تكلفة العملية المطلوبة









وتواصلت نائب المحافظ مع رئيس مجلس إدارة مستشفى النيل الدكتور رضا النجار، لمعرفة إمكانية تحمل المستشفى باقي المبلغ المطلوب لإجراء العملية المطلوبة للشاب لإنقاذ حياته، فوافق رئيس مجلس إدارة المستشفى على تحمل باقي نفقات العملية، ودخول الشاب لإجراء العملية اليوم الأحد على يد الاستشاري في جراحة المخ والأعصاب الدكتور ماجد قلاده.









وجه محافظ البحر الأحمر ونائبته الشكر لرئيس مجلس إدارة مستشفى النيل بالغردقة، وثمن المحافظ الدور الإنساني للقائمين على المستشفى، وطالبهم بالاهتمام بحالة الشاب، وتقديم الخدمة الطبية له على أعلى مستوى،









كما وجه المحافظ الشكر لأبناء المحافظة لتبرع بعضهم بالأموال، وقيام البعض الآخر بالمساعدة من خلال مناشدة المسئولين بالتدخل لإنقاذ حياة أحد أبناء المحافظة، معربًا عن أمله في نجاح العملية والشفاء العاجل للمريض، مؤكدًا أنه لن يتواني عن خدمة أبناء المحافظة، وتلبية كافة مطالبهم المشروعة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بخدمة المواطنين.









في السياق ذاته وجهت أسرة الشاب ابراهيم، الشكر لمحافظ البحر الأحمر، لتدخله لإنقاذ حياة أحد أبناء المحافظة، وأكدوا أنهم كانوا على يقين من أن المحافظ سيقوم بمساعدتهم لأن مواقفه الإنسانية كثيرة مع أبناء المحافظة، وقراراته دائمًا في صالح المواطنين.