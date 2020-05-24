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حوادث

بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.. الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون

الأحد 24/مايو/2020 - 01:54 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 5532 نزيلا.


يأتى ذلك استمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.


وذلك تنفيذًا لقرارى رئيس الجمهورية رقمى (231 - 232) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2020.

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