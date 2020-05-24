بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.. الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون

قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 5532 نزيلا.









يأتى ذلك استمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.









