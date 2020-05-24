العثور على 3 طن دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالسلام

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان لحيازته كمية قدرها 3 أطنان سلع غذائية عبارة عن "دواجن ولحوم مستوردة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى.





وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.









جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



