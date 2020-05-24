الدوري الألماني .. أوجسبورج يتقدم على شالكة بهدف صاروخي فى الشوط الأول ..فيديو

إنتهت أحداث الشوط الأول بتقدم أوجسبورج علي شالكة بهدف وحيد ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب فيلتينس ارينا فى الجولة الـ27 ، ضمن منافسات الدوري الألماني.
وافتتح أوجسبورج التهديف فى الدقيقة 6 عن طريق إدوارد لويين من تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة قبل منطقة الجزاء .
وسقطت شالكة 04 فى الجولة الماضية أمام بروسيا دورتموند برباعية نظيفة ، أما أوجسبورج تلقي الهزيمة أيضا من فولسفبورج، فى الأسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف.
ويحتل شالكة 04 فى المركز الثامن برصيد 37 نقطة .
وجاء أوجسبورج فى المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة .