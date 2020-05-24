AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كل سنة ومصر بخير .. حازم إمام يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك

الأحد 24/مايو/2020 - 05:37 م
حازم امام
حازم امام
Advertisements
محمد بدران

حرص حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة السابق على تهنئة جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


حكايات رمضانية.. حازم إمام يروي كواليس إجباره على الإفطار قبل مباراة للزمالك


وعلق حازم امام قائلًا: "‏‏‏‏‏عيد سعيد وكل سنة وإحنا طيبين ومصر بخير ❤️".


كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.


يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خليك في بيتك.. حازم إمام يتحدى محمد فضل وزيدان.. شاهد

حسام غالى يستعرض مهاراته داخل الحجر الصحى.. فيديو

حازم إمام يشعل السوشيال ميديا في أحدث إطلالة .. صورة

ميدو يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده: أخويا الكبير الذي لم تلده مامي

سيف زاهر برفقة زيدان وميدو وحازم إمام.. شاهد

وليد سليمان يهنئ جمهوره بعيد الفطر : سعيد عليكم

ترشيحاتنا

شاهد.. شاب يؤم المصلين ويهرب من قوات الأمن بعد إقامته صلاة العيد

شوبير: لاعب بمنتخب مصر نصب على الجوهري للمشاركة في مونديال 90.. فيديو

ضبط شخصين فى الجيزة دعا المواطنين لأداء صلاة العيد بالطريق العام

أصبحت شابة.. جنا عمرو تصدم متابعيها بأحدث ظهور

أول عمل إرهابي في العيد.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في تفجير بالصومال

تطور جديد .. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور لياسمين عبد العزيز رفقة أحمد العوضي

بسيطة وغير مكلفة.. 10 صور تبرز جمال إطلالات زوجة محمد رمضان

بفستان جديد .. أصالة تستعرض جمالها في عيد الفطر