العيد في زمن الكورونا.. غياب الزيارات العائلية والمقابر والمنتزهات





حرمت كورونا عادات أبناء القليوبية من الاحتفال ببهجة عيد الفطر المبارك حيث تسبب انتشار فيروس كورونا فى منع اللمة والخروج والتجمعات للاحتفال بأجواء العيد وشهدت مدن المحافظة هدوء تام فى أول أيام العيد، حيث التزم العديد من المواطنين بعدم الخروج من المنازل.

كما تسببت كورونا فى تحول حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية عروس القليوبية والتى تشهد زحاما كبيرا فى المناسبات الى اشباح مغلقة لا يزورها اى مواطن وتغلقها الأكمنة والدوريات الامنية ، كما منعت كورونا عادة بعض المواطنين فى الذهاب الى المقابر فى اول ايام العيد وتوزيع الحلوى والفاكهة على الاطفال الصغار.

والاوضاع فى القناطر لاتختلف كثيرا عن كورونيش مدينة بنها ومنطقة الفلل والمتزهات بشبرا الخيمة حيث تم احكام السيطرة عليها واغلاقها لمنع ظهور اى تجمعات وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فى سياق متصل شهدت بعد القرى خروج الأطفال على فترات بسيطة للهو في الشارع فرحين بالعيد في محيط منازلهم وشوارعهم

من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن غرفة الطوارئ بالمحافظة لم ترصد أي مظاهر تجمعات للاحتفال بعيد الفطر بالأماكن المغلقة أو الكورنيش أو الحدائق وفقا للإجراءات الاحترازية لوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في متابعة تنفيذ الإجراءات بشأن غلق الكورنيش والحدائق والمحال التجارية والمولات التجارية والمطاعم ابتداء من اليوم وحتى الجمعة المقبلة مع تطبيق حظر التجوال من الساعه 5 مساء حتى 6 صباحا.

وأشار إلى أنه تقرر تعيين أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج القناطر الخيرية وبنها والتى تشهد خروج وتجمعات كبيرة من المواطنين خلال الاحتفالات والمناسبات بغرض تنفيذ حظر الدخول تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع انتشار كورونا.

وأضاف المحافظ انه تم التنسيق ايضا مع وزير الموارد المائية والري باستمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

وحذر المحافظ المخالفين بتوقيع العقوبات المقررة قانونا مؤكدا إن الدوريات المتحركة ستتولى مراقبة الكورنيش ببنها والقناطر علي مدار الساعة بجانب الشوارع والطرق المؤدية للحدائق لمنع أي تجمعات في هذا اليوم.

كما تقرر وقف الرحلات النيلية بالقناطر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وحرصا علي سلامة المواطنين.