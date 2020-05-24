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برلمان

برلماني يطالب بتحديد مواعيد لغلق المحال التجارية والمقاهي بعد انتهاء أزمة كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 06:29 م
المقاهى
المقاهى
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ماجدة بدوي
تقدم النائب ماجد طوبيا، باقتراح برغبة بشأن إعادة الانضباط إلى الشارع المصرى وتنظيم مواعيد عمل المحال التجارية  خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل خطة التعايش مع فيروس كورونا.

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ولفت طوبيا إلى أن الفرصة متاحة لعودة الانضباط للشارع مرة أخرى واستغلال أزمة فيروس كورونا وحزمة الإجراءات الوقائية المتبعة فى الوقت الراهن، والتى تنظم مواعيد غلق المحال العامة.


وتابع  طوبيا:" لا أعتقد أنه ستُتاح لنا فرصة ذهبية مرة أخرى إذ لم نستغل الفرصة الحالية، والخاصة بإعادة ضبط وتنظيم مواعيد عمل المحالات التجاريه والأنشطة المختلفة من جديد  مستغلين الوضع الراهن، والذى من خلاله يمكن إعطاء تصاريح محددة بتوقيتات زمنية عند الموافقة على عودة الأنشطة والمحالات التجارية.

وأشار طوبيا، إلى أن العودة للأوضاع إلتى ما قبل أزمة فيروس كورونا أمر غير مقبول، حيث كان هناك عشوائية فى عمل هذه الأنشطة سواء التجارية أو المحال العامة، حيث كان كل نشاط يحدد لنفسه مواعيد عمله بدون أى قيد أو شرط، وهذا يعتبر جريمة فى حق المجتمع، خاصه أن مواعيد المقاهى والكافيهات والأنشطة التى كانت تمتد للساعات الأولى من الصباح.


وطالب عضو مجلس النواب، استغلال هذه الفرصه التى لن تتكرر مره اخرى لعودة الانضباط العام للشارع المصرى من جديد، على أن يتم تحديد مواعيد كافة الأنشطة التجارية، وخاصه تلك الانشطه التى كانت تعمل بلا ضوابط وتسبب إزعاجا شديدًا ومصدرا أساسيا فى التلوث الصحى للمواطن المصرى مثل المقاهى والكافيهات التى تقدم الشيشة وخلافه مما يؤثر بطريقه سلبيه على صحه المواطنينواصابتهم بالامراض مما سوف ينعكس إيجابيا على الشارع المصرى وعمليه النظام العام للدوله.
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