تجنبك مشكلات المعدة.. 10 نصائح غذائية احرص عليها في أول أيام العيد

يقبل البعض على تناول كميات كبيرة من الأطعمة والحلويات في أيام العيد، ما يؤدي للتعرض لمشكلات صحية عديدة، ولا سيما اضطرابات الجهاز الهضمي.





في السطور التالية، 10 نصائح لاتباع نظام غذائي صحي خلال أول أيام عيد الفطر، وفقًا لموقعي "Timesnownews" و"Onlymyhealth".





1-شرب الماء

تناول كوب من الماء الفاتر، في درجة حرارة الغرفة، أو كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون الطازج، يساعد على تقوية نظام المناعة، وإخراج السموم من الجسم، فضلًا عن ترطيب الجلد وتهيئة المعدة لاستقبال وجبة الإفطار.





2-طبق السلطة

يحتوي طبق السلطة على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، ولزيادة عملية التمثيل الغذائي، والمساهمة في حرق الدهون التي اكتسبتها خلال رمضان، يوفر طبق السلطة الألياف الغذائية والبوتاسيوم والمغنسيوم، ما يعزز من طاقة الجسم طوال اليوم.





3-وجبة الإفطار

ابدأ بتناول طعام خفيف، مثل البروتين الحيواني أو الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات، نظرًا لتأثيرها على مستوى سكر الدم، ما يقلل من الشعور بالجوع وزيادة الإحساس بالشبع، كما يمنع من زيادة الوزن خلال العيد.





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4-تجنب الأطعمة الدهنية

تعيق الدهون المعدة من إفراز الإنزيمات الهاضمة، التي تساهم في تحسين امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة، لذا من الأفضل الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمشبعة بالدهون غير الصحية، واستبدالها بالأطعمة الخفيفة.





5-تجنب الأسماك المملحة

يفضل البعض في أول أيام العيد تناول الأطعمة المالحة، والمتوفرة في الأسماك مثل الرنجة والفسيخ، إلا أن هذه الأطعمة تمثل خطورة على صحة الجسم عمومًا، وتؤدي إلى مخاطر صحية تبدأ من ارتفاع ضغط الدم وتصل إلى التسمم.





6-الفواكه والخضروات

تمتاز الفواكه والخضروات بكونها غنية بالألياف الغذائية والفيتامنيات والمعادن، والتي افتقدها الجسم خلال شهر رمضان، فضلًا عن زيادة الشعور بالامتلاء لذا اجعلها بين الوجبات، لمنع نفسك من الإفراط في تناول حلوى العيد.





7- عدم الإفراط في حلوى العيد

من الأفضل عدم الإفرط في تناول حلوى العيد، لأنها غنية بالدهون والسعرات الحرارية، وبالمواد السكرية، التي تسبب زيادة الوزن، إلا أن الخطورة تكمن في أن المعدة في أول أيام العيد غير معتادة على هذا الكم الهائل من الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى مشكلات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك.





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8-تناول اللبن الرائب

يحتوي اللبن الرائب على الكثير من العناصر الغذائية التي تقدم الكثير من الفوائد للجسم، إلا أن أهمها على الإطلاق خلال العيد، هو تحسين صحة الجهاز الهضمي، ومع تناول الأطعمة الدسمة، تحتاج المعدة إلى التهدئة ومنع الإصابة بحرقة المعدة.





9- عدم الإفراط في تناول "سناكس"

يتضمن عيد الفطار العديد من المسليات "سناكس" والأطعمة الخفيفة مثل الترمس، إلا أن الإفراط في تناولها يسبب مشكلات للمعدة، لذا تناول القليل من المسليات بين الوجبات الرئيسية، لمنع الإصابة بالانتفاح أو الإسهال.





10-تجنب الوجبات السريعة