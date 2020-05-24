كل سنة وأنتم طيبين.. أحمد مجدى يهنئ جمهوره بعيد الفطر

حرص الفنان احمد مجدى على تهنئة جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



المخرج مجدي أحمد علي: ابني أحمد مستقبله واعد.. ولا يقدم تنازلات.. فيديو

وظهر احمد مجدى على ضفاف نهر النيل وعلق قائلًا: "‏‏‏‏‏العيد فرحة! 🥳 كل سنة وانتم طيبين!

يذكر أن آخر اعمال احمد مجدى مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

