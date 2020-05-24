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فن

كل سنة وأنتم طيبين.. أحمد مجدى يهنئ جمهوره بعيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 08:49 م
احمد مجدي
احمد مجدي
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محمد بدران

حرص الفنان احمد مجدى على تهنئة جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


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وظهر احمد مجدى على ضفاف نهر النيل وعلق قائلًا: "‏‏‏‏‏العيد فرحة! 🥳 كل سنة وانتم طيبين!

يذكر أن آخر اعمال احمد مجدى مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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العيد فرحة! 🥳 كل سنة وانتم طيبين!

A post shared by Ahmed Magdy (@ahmedmagdy.official) on

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