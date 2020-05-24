هل تقتل الأشعة فوق البنفسجية فيروس كورونا.. التجارب العلمية تجيب





ووفقا لشبكة cnet، فإن الأشعة فوق البنفسجية تعرف باسم معقم اليدين الطبيعي ، وتم اسخدامه في وقت سابق كوسيلة للتعقيم أثناء تفشي فيروس السارس قبل 17 عاما.





اقرأ أيضا| القبض على زوجين ايرانيين تبادلا القبلات على فيسبوك





ويتم التطهير عن طريق ضوء الأشعة فوق البنفسجية حيث تم التطهير عن طريق ضوء الأشعة فوق البنفسجية منذ أكثر من 40 عاما فوق الأجهزة الاستهلاكية لتعقيمها.





وتعد جدوى استخدام الأشعة فوق البنفسجية للتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد، غير واضحة تماما، خاصة وأنه هناك مخاطر تأتي من استخدام أجهزة الأشعة فوق البنفسجية، عند استخدامها على البشرة.





وهناك ثلاث فئات من ضوء الأشعة فوق البنفسجية: UV-A و UV-B و UV-C، وتتسبب الأشعة فوق البنفسجية UV-A و UV-B في حروق الشمس والشيخوخة المبكرة للجلد، ويرتبط التعرض لهما بالإصابة بسرطان الجلد، وأشعة UV-C لديها أكبر طاقة وهي الأكثر ضررًا، لكنها لحسن الحظ لا تصل إلى سطح الأرض لأن الغلاف الجوي يمتصها.









ويوجد ضوء UV-C من صنع الإنسان أيضًا، وهو موجود في أجهزة الأشعة فوق البنفسجية التي تدعي الشركات أنها تقتل ضوء UV-C من صنع الإنسان أيضًا، وهو موجود في أجهزة الأشعة فوق البنفسجية التي تدعي الشركات أنها تقتل الفيروس المستجد، ووفقا للأكاديمية الوطنية للعلوم، فمن المحتمل أن تأثيرها حقيقي على كورونا لأن الأشعة فوق البنفسجية قد استخدمت لتطهير الأسطح والماء لفترة طويلة.





واستنادًا إلى الأدلة العلمية المتاحة فأن ضوء الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يدمر العديد من الفيروسات ، ومن المحتمل أن يقتل ضوء الأشعة فوق البنفسجية فيروس سارس، ولكن لم يتم دراسة تأثيره على فيروس كورونا حتى الآن من قبل النظراء والمختصين.



