بـ نصف ليمونة وطماطم.. اقضي على البثور السوداء

تعاني أغلب الفتيات في سن المراهقة من البقع السوداء في الوجه، إثر إصابتهن بحبوب الشباب، التي تترك في البشرة بثورا في البشرة تسبب لها الإحراج الشديد.
طريقة الاستعمال:
-اخلطي عصير الليمون مع عصير الطماطم.
-ثم ادهني الوجه بالمزيج واتركيه على الوجه حتى يجف.
- ثم اغسلي وجهك بعد ذلك وجففيه بلطف.
لذا قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية ماسك الطماطم للتخلص من البقع السوداء والبثور.
المكونات المطلوبة
نصف طماطم
نصف طماطم
نصف ليمون
طريقة الاستعمال:
-اخلطي عصير الليمون مع عصير الطماطم.
-ثم ادهني الوجه بالمزيج واتركيه على الوجه حتى يجف.
- ثم اغسلي وجهك بعد ذلك وجففيه بلطف.