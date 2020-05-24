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مرأة

بـ نصف ليمونة وطماطم.. اقضي على البثور السوداء

الأحد 24/مايو/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تعاني أغلب الفتيات في سن المراهقة من البقع السوداء في الوجه، إثر إصابتهن بحبوب الشباب، التي تترك في البشرة بثورا في البشرة تسبب لها الإحراج الشديد.

لذا قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية ماسك الطماطم للتخلص من البقع السوداء والبثور.

المكونات المطلوبة
نصف طماطم
نصف ليمون


طريقة الاستعمال:
-اخلطي عصير الليمون مع عصير الطماطم.
-ثم ادهني الوجه بالمزيج واتركيه على الوجه حتى يجف.
- ثم اغسلي وجهك بعد ذلك وجففيه بلطف.

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