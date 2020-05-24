بـ نصف ليمونة وطماطم.. اقضي على البثور السوداء

تعاني أغلب الفتيات في سن المراهقة من البقع السوداء في الوجه، إثر إصابتهن بحبوب الشباب ، التي تترك في البشرة بثورا في البشرة تسبب لها الإحراج الشديد.





لذا قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية ماسك الطماطم للتخلص من البقع السوداء والبثور





المكونات المطلوبة

نصف طماطم

نصف ليمون





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