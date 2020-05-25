بموافقة الحكومة.. جدول مباريات ريال مدريد بالدوري الإسباني بعد الاستئناف

أعطت الحكومة الإسبانية ، الضوء الأخضر للاتحاد الإسباني والرابطة المحترفة، لعودة النشاط من جديد، بدءً من تاريخ 8 يونيو.





والنشاط الرياضي في إسبانيا، متوقف منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس " كورونا " المستجد، والذي ضرب جميع دول العالم، وأسفر عن إصابة أكثر من 5 ملايين و300 ألف شخص.





ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرًا يستعرض جدول مباريات ريال مدريد بعد استئناف الدوري الإسباني في منتصف شهر يونيو المقبل وجاء كالاتي:





الأحد 21 يونيو: إيبار × ريال مدريد

الأربعاء: 24 يونيو: فالنسيا × ريال مدريد

السبت 27 يونيو: ريال سوسيداد × ريال مدريد

الخميس 2 يوليو: ريال مدريد × مايوركا

الأحد 5 يوليو: إسبانيول × ريال مدريد

الأربعاء 8 يوليو: ريال مدريد × خيتافي

السبت 11 يوليو: أتلتيك بيلباو × ريال مدريد

الثلاثاء 14 يوليو: ريال مدريد × ديبورتيفو آلافيس

الجمعة 17 يوليو: غرناطة × ريال مدريد

الأربعاء 22 يوليو: ريال مدريد × فياريال

الأحد 26 يوليو: ليجانيس × ريال مدريد