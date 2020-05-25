بموافقة الحكومة.. جدول مباريات ريال مدريد بالدوري الإسباني بعد الاستئناف

أعطت الحكومة الإسبانية
، الضوء الأخضر للاتحاد الإسباني والرابطة المحترفة، لعودة النشاط من جديد، بدءً من تاريخ 8 يونيو.
والنشاط الرياضي في إسبانيا، متوقف منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس "كورونا
" المستجد، والذي ضرب جميع دول العالم، وأسفر عن إصابة أكثر من 5 ملايين و300 ألف شخص.
ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرًا يستعرض جدول مباريات ريال مدريد بعد استئناف الدوري الإسباني في منتصف شهر يونيو المقبل وجاء كالاتي:
الأحد 21 يونيو: إيبار × ريال مدريد
الأربعاء: 24 يونيو: فالنسيا × ريال مدريد
السبت 27 يونيو: ريال سوسيداد × ريال مدريد
الخميس 2 يوليو: ريال مدريد × مايوركا
الأحد 5 يوليو: إسبانيول × ريال مدريد
الأربعاء 8 يوليو: ريال مدريد × خيتافي
السبت 11 يوليو: أتلتيك بيلباو × ريال مدريد
الثلاثاء 14 يوليو: ريال مدريد × ديبورتيفو آلافيس
الجمعة 17 يوليو: غرناطة × ريال مدريد
الأربعاء 22 يوليو: ريال مدريد × فياريال
الأحد 26 يوليو: ليجانيس × ريال مدريد
جدير بالذكر أن برشلونة
، المتصدر قبل توقف النشاط الرياضي، سيحل ضيفًا على ريال مايوركا، في الجولة الأولى بعد استئناف النشاط، بينما يلعب منافسه ريال مدريد "الوصيف"، مع إيبار.