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رياضة

بموافقة الحكومة.. جدول مباريات ريال مدريد بالدوري الإسباني بعد الاستئناف

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعطت الحكومة الإسبانية، الضوء الأخضر للاتحاد الإسباني والرابطة المحترفة، لعودة النشاط من جديد، بدءً من تاريخ 8 يونيو.

والنشاط الرياضي في إسبانيا، متوقف منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والذي ضرب جميع دول العالم، وأسفر عن إصابة أكثر من 5 ملايين و300 ألف شخص.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرًا يستعرض جدول مباريات ريال مدريد بعد استئناف الدوري الإسباني في منتصف شهر يونيو المقبل وجاء كالاتي:

الأحد 21 يونيو: إيبار × ريال مدريد

الأربعاء: 24 يونيو: فالنسيا × ريال مدريد

السبت 27 يونيو: ريال سوسيداد × ريال مدريد

الخميس 2 يوليو: ريال مدريد × مايوركا

الأحد 5 يوليو: إسبانيول × ريال مدريد

الأربعاء 8 يوليو: ريال مدريد × خيتافي

السبت 11 يوليو: أتلتيك بيلباو × ريال مدريد

الثلاثاء 14 يوليو: ريال مدريد × ديبورتيفو آلافيس

الجمعة 17 يوليو: غرناطة × ريال مدريد

الأربعاء 22 يوليو: ريال مدريد × فياريال

الأحد 26 يوليو: ليجانيس × ريال مدريد

جدير بالذكر أن برشلونة، المتصدر قبل توقف النشاط الرياضي، سيحل ضيفًا على ريال مايوركا، في الجولة الأولى بعد استئناف النشاط، بينما يلعب منافسه ريال مدريد "الوصيف"، مع إيبار.  
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