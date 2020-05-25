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عادل إمام أنقذ حياتى.. يسرا تتحدث لأول مرة عن إجهاضها ومرضها بفيروس يصيب المخ.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:39 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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كـريـم الـخـطـيـب
تحدثت الفنانة يسرا لأول مرة عن إصابتها بفيروس بالمخ، مشيرة إلى أنها من الشخصيات التي تتحمل الوجع والألم، موضحة أنها سافرت إلى فرنسا لتلقي العلاج والبعض كانت يعتقد أنها في نزهة ولكنها كانت تعالج من الفيروس التي أصيبت به.

وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج «التاسعة» المذاع على قناة «الأولى» أنها كانت بين الحياة والموت بسبب الفيروس الخطير لانه كان في مرحلة قرب الوصول الي المخ، مشيرة إلى أن الزعيم عادل إمام هو من اختار لها الطبيب وطالبها الذهاب إليه وأثناء الكشف عليها تفاجئ بتحملها للألم.

وأضافت الفنانة يسرا أن هذا الطبيب أنقذ حياتها 3 مرات في حالات مختلفة، منها كانت جلطة داخل الاحبال الصوتية، تسببت في عدم القدرة على الكلام لمدة 3 أشهر وتركت أثر حتى الآن، مؤكدة أن عادل امام انقذ حياتي عندما وداني لهذا الطبيب ودائما اقول له انت زعيم حياتي.

وأوضحت الفنانة يسرا  أنها تعرضت للأجهاض المفاجئ عندما كانت حامل في الشهر الخامس، وعلى إثرها جلست في المستشفى لمدة 3 أشهر، مؤكدة انها حريصة علي عدم تصدير الامها ومشاكلها للناس حتى لا يتحملوا أكثر ما طاقتهم.

وتابعت : مررت عليا فترة صعبة جدا عند شكيت في إصابتي بسرطان بالدم وبعدها أدركت قيمة الصحة، ولابد ان نستفيد بتجربتها ونحافظ علي صحتنا ونقدر هذه النعمة خاصة انه لا يوجد شئ يستحق فقدان الصحة من اجله.

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