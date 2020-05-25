خروج رضيع من مستشفى العزل بملوى بعد سلبية نتائج تحاليل كورونا

خرج اليوم طفل رضيع ولد داخل مستشفى العزل بملوى جنوب المنيا ذلك بعد أن تأكد سلبية العينات التى تم سحبها، وسط فرحة كبيرة بين الطاقم الطبي بالمستشفى.





ونجح الفريق الطبي في إجراء عملية ولادة لسيدة مصابه بفيروس كورونا داخل مستشفي عزل ملوي في جنوب محافظة المنيا.





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قالت إدارة مستشفي العزل، إن سيدة تدعي "هبه. ق " 29 عاما من ابناء محافظة أسيوط وضعت مولودها الذكر داخل مستشفي العزل، تم أخذ مسحه من الرضيع وبتحليلها لمعرفة خلوه من الفيروس أم لا تبين سلبيتها.



