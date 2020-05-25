خروج رضيع من مستشفى العزل بملوى بعد سلبية نتائج تحاليل كورونا

خرج اليوم طفل رضيع ولد داخل مستشفى العزل بملوى جنوب المنيا ذلك بعد أن تأكد سلبية العينات التى تم سحبها، وسط فرحة كبيرة بين الطاقم الطبي بالمستشفى.
ونجح الفريق الطبي في إجراء عملية ولادة لسيدة مصابه بفيروس كورونا داخل مستشفي عزل ملوي في جنوب محافظة المنيا.
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قالت إدارة مستشفي العزل، إن سيدة تدعي "هبه. ق " 29 عاما من ابناء محافظة أسيوط وضعت مولودها الذكر داخل مستشفي العزل، تم أخذ مسحه من الرضيع وبتحليلها لمعرفة خلوه من الفيروس أم لا تبين سلبيتها.
في نفس السياق، أحتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفي عزل ملوي بخروج 16 مريضا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 جميعهم من أبناء محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وقنا بعد شفائهم وتعافيهم وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية مما أدي إلي خروجهم من المستشفي وعودتهم لمنازلهم ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء منذ افتتاح المستشفي بشكل استثنائي في مارس الماضي إلي 246 شخصا.