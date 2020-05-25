هدوء تام.. شوارع الجيزة خالية من السيارات في ثانى أيام عيد الفطر

تشهد شوارع وميادين محافظة الجيزة ، سيولة مرورية تامة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.





وتستقر الحالة المرورية تماما في شارعي الهرم وفيصل بدون وجود أي مؤثرات على الحركة المرورية من المنطقة الأثرية حتى ميدان الجيزة.





كما يشهد شارعا البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية سيولة مرورية تامة، تصل الى حد اختفاء السيارات.





ويشهد محور صفط اللبن هدوءا تاما في حركة السيارات وسيولة مرورية تامة من الطريق الدائري حتى جامعة القاهرة والعكس.





كما تستقر الحركة المرورية على كوبري أكتوبر من مناطق الدقي حتى مناطق العجوزة والقاهرة والعكس.





بينما يشهد كورنيش النيل بالجيزة، سيولة مرورية تامة من مناطق شارع البحر الاعظم حتى مناطق شارع النيل السياحي والعجوزة، استمرارا بالسير حتى مناطق إمبابة والوراق.





ويشهد كوبريا الجامعة وعباس سيولة مرورية تامة في الحركة بين محافظتي القاهرة والجيزة.