حماية المستهلك الروسية : إجراء حوالي 9 ملايين فحص للكشف عن " كورونا"

أعلنت هيئة حماية المستهلك في روسيا عن إجراء حوالي 9 ملايين اختبار للكشف عن فيروس " كورونا" المستجد في عموم البلاد.





وأفاد بيان للهيئة الروسية اليوم الاثنين بأنه تم إجراء 8 ملايين و945 ألف فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي منذ بداية تفشي الوباء في روسيا.





وقال البيان إن 287 ألفا و683 شخصا مازالوا تحت المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس " كورونا".





يُذكر أن رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية،آنا بوبوفا، أعلنت في وقت سابق أن بلادها استطاعت بالخطوات التي اتخذتها، تفادي إجهاد نظام الرعاية الصحية خلال التصدي لفيروس كورونا المستجد.





واستطردت "نحن لم نسمح بانفجار الوضع، ولم نسمح بإجهاد مؤسساتنا الطبية والضغط على منظومتنا الصحية، التي نجحت في عملها". وأضافت بوبوفا "أن الزيادة في الحالات الجديدة في تباطؤ تدريجي، وأن تدابير الحجر، التي فرضتها السلطات، أعطت النتيجة اللازمة"، محذرة من التراخي، ومشددة على ضرورة توخي الحذر لدى تخفيف القيود. وأشارت بوبوفا إلى أنه لم تُسجل حتى الآن أي وفيات بين المرضى بالفيروس التاجي ، الذين يعُالجون في بيوتهم تحت إشراف الأطباء.