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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بالإسكندرية

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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ا ش ا
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال".

كانت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة باب شرقي، أكدت قيام عاطلين - سبق اتهام أحدهما فى 37 قضية سرقة بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال"، متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من سلامة التحريات، وتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب ثلاث وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى أحد عملائهما سيئ النية "عاطل" تم ضبطه.

وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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